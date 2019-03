La policía venezolana que ganaba $115 al mes y fue tachada de espía

REDACCIÓN 05/03/2019 11:27 a.m.

Una policía venezolana desertó, buscó refugio en Colombia, donde la acusaron de ser espía de Maduro y estuvo cerca de ser deportada.

Tania Lorena Pérez, alias "Pau Pau", llegó la semana pasada al país vecino, donde fue detenida e interrogada por las autoridades colombianas, quienes la acusaron de llegar al país en busca de información para el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Por esta razón, argumentando que la mujer representaba un riesgo para la seguridad nacional, Migración estuvo cerca de deportarla y prohibirle regresar al país en diez años.

Sin embargo, esto no sucedió porque Lorena Pérez colaboró con las autoridades "para el restablecimiento de la democracia en su país": la ex policía contó que habría escapado de Venezuela por las malas condiciones de los miembros de Fuerza Pública en Venezuela, las cuales no distan mucho de las del pueblo.

"Pau Pau" comentó que ganaba 18 mil soberanos, es decir, alrededor de 115 pesos mexicanos.

Vine a pedir refugio, igual que cualquier venezolano, escapando de un gobierno que no está haciendo el trabajo bien. El sueldo eran 18 mil soberanos, que aquí (en Colombia) es como 18 mil pesos (cerca de 6 dólares). No alcanza, no se compraba nada", afirmó la mujer a Blu Radio.

Lorena Pérez contó que la mayoría de policías recibe ayuda de familiares que han huido del país, pero quienes no corren con esa suerte se dedican a vender gasolina u otras actividades ilícitas.

Migración Colombia tiene el registro de más de 700 miembros de las fuerzas armadas de Venezuela que han desertado del régimen de Maduro.

(Con información de Infobae)

