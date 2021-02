La pesadilla de los jubilados estadounidense que perdieron sus ahorros

Poco después de que Kathy y Jim Machir se retiraron hace nueve años, dejaron San Diego para buscar un nuevo hogar a lo largo de las calles empedradas de este vibrante pueblo de montaña a cuatro horas al noroeste de la Ciudad de México.

"Estuvimos de vacaciones en San Miguel una vez y nos encantó", dijo Jim Machir, ahora de 72 años.

San Miguel de Allende es famoso por su arquitectura colonial, bulliciosa escena artística, clima templado y bajo costo de vida.

Durante mucho tiempo ha sido un imán para los jubilados estadounidenses,donde ahora habitan más de mil expatriados.

Los Machir vendieron su casa en los Estados Unidos y utilizaron las ganancias para comenzar a construir una nueva casa en San Miguel de Allende.

Desaparecieron sus ahorros

Pero su sueño de jubilación se convirtió en una pesadilla en diciembre de 2018 cuando de repente se encontraron incapaces de pagar a sus contratistas.

Los ahorros de toda la vida que habían confiado a su banquero local durante más de seis años casi habían desaparecido.

"Me quedé sin palabras", dijo Kathy Machir, de 67 años, recordando el momento en que descubrió que le quedaban aproximadamente 40 centavos en su cuenta. "Simplemente te da una sensación de máxima traición, pérdida, horror".

Pero los Machirs no fueron los únicos.

NBC News habló con nueve familias estadounidenses que dicen que Marcela Zavala Taylor, ex banquera del Grupo Financiero Monex, se había ganado su confianza solo para desaparecer después de descubrir que el dinero había desaparecido de sus cuentas personales. Estas familias, cuyas pérdidas estimadas suman más de $7 millones de dólares, dicen que les sorprendió lo que sucedió.

NBC News había decidido no revelar cuánto dinero dijo cada individuo que perdió por las preocupaciones que expresaron sobre su seguridad.

Jim Karger, de 67 años, y su esposa Kelly, de 59, se mudaron de Dallas, Texas a San Miguel para retirarse hace casi 18 años. Los Karger dijeron que comenzaron a confiar en Zavala después de que la sucursal de Monex en San Miguel se cerró. Ella continuó representando a Monex y manejando las cuentas de varios clientes en el área para que no tuvieran que viajar.

"Era una persona muy cálida", dijo Jim Karger, quien, como los Machir, alega que Taylor se aprovechó de su confianza.

Los Karger y otras personas dicen que la familia de Taylor es conocida en el área. Su padre, Manuel Zavala, fue alcalde de la ciudad y su madre era estadounidense. Esto, dicen, contribuyó a su confianza en Taylor. Los padres de Taylor no están acusados de ningún delito.

"Ella quería saber sobre su familia. Yo sabía sobre su familia. No consideramos a Marcela Zavala nuestra banquera, también la consideramos nuestra amiga", dijo Karger.

Durante un tiempo, los Karger dijeron que no tenían problemas para acceder a su dinero ya que entrarían declaraciones periódicas y el dinero estaría disponible a través de un corredor.

E incluso en junio pasado, cuando los Karger dejaron de recibir extractos bancarios, dijeron que Taylor les dijo que era porque Monex había estado mejorando su sistema informático. En ese momento, le creyeron. Pero en diciembre, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal

"Se volvió más difícil de encontrar, lo cual nunca fue el caso", dijo Jim Karger. "Obtener dinero fue más difícil".

Los peores temores de Karger se confirmaron cuando visitó la sucursal de Monex en la cercana ciudad de Querétaro.

"Me dijo: 'Se acabó todo. Se acabó todo el dinero'", dijo Kelly Karger, recordando la conversación telefónica que tuvo con su esposo cuando estaba almorzando con una amiga. "Recuerdo que me incliné [sobre], me detuve en la calle y pensé 'me voy a enfermar'".

Devastada, Karger dijo que eventualmente pudo pasar por años de extractos bancarios y determinar que el dinero se desvió lentamente de sus cuentas.

Sin embargo, no solo los clientes habituales supuestamente habían perdido dinero a manos de Taylor, sino también la familia.

Lani Van Petten, la tía nacida en Estados Unidos de Marcela, dijo que se sentía cómoda de que un familiar cuidara el dinero que había ahorrado para comprar una casa y pagar la educación de su nieta.

"Funcionó sin problemas porque nunca hice preguntas", dijo Van Petten. "Nunca recibí una declaración. Pensé: 'Bueno, ya sabes, Marcela está encima, no hay problema'".

Es decir, hasta que llegó diciembre, y Van Petten necesitaba pagar la educación de su nieta.

"Le había estado diciendo desde mediados de diciembre: 'Tengo que pagar la escuela de María José, así que, ya sabes, envía el dinero'", recuerda haberle dicho a Taylor.

Pero Marcela nunca respondió, dijo.

Van Petten llamó a Monex.

"Me dijeron que ya no trabajaba allí", dijo. "Y me dijeron que tenía 1000 pesos en mi cuenta [alrededor de $ 50] y que todo se había ido. Empecé a llorar. Eso era lo obvio".

Problema resuelto, dice Monex

En un comunicado a NBC News, Monex dijo que 45 de las 50 quejas recibidas de clientes han sido resueltas y que las cinco restantes aún están en negociaciones.

"Monex reitera que es una institución que actúa con estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que todos sus negocios y operaciones cumplen de acuerdo con la ley y están regulados y supervisados por las autoridades correspondientes", escribió Monex en un comunicado traducido.

Varias de las personas de las que habló NBC News dijeron que recuperar su dinero de Monex ha sido una batalla cuesta arriba, especialmente cuando se trata de obtener un reembolso del 100 por ciento de la cantidad que dicen que inicialmente estaba en sus cuentas. También le dijeron a NBC News que estaban molestos con la forma en que Monex respondió a sus preocupaciones y creen que el banco estuvo involucrado en el presunto fraude. Pero muchos de ellos, incluidos los Machir y Van Petten, se han asentado y dijeron que Monex les pidió que iniciaran acciones legales contra Taylor. Han firmado acuerdos de confidencialidad que les impiden revelar cuánto de sus pérdidas pudieron recuperar.

Monex también dijo que ha iniciado acciones legales penales contra el ex banquero y ha fortalecido sus controles internos. Sin embargo, Monex declinó decir dónde o cuándo había presentado una demanda contra Taylor.

NBC News verificó con las autoridades legales mexicanas quienes dijeron que no tienen registro de ninguna queja relacionada con el presunto fraude.

Taylor no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Van Petten dijo que si veía a su sobrina, "probablemente tomaría su mano y le diría: '¿Marcela es esto posible? ¿Realmente podrías haber hecho todo esto?'" Pero Van Petten afirma que no ha podido hablar con Taylor o cualquiera de los miembros de su familia.

Las presuntas víctimas dicen que no quieren que otros cientos de miles de estadounidenses que viven en México pasen por lo mismo que hicieron y aconsejan a los expatriados que no coloquen todo su dinero en un solo lugar.

"Creo que todo se reduce a hacer tu tarea antes de tomar cualquier decisión, y especialmente si vas a hacerlo en un país extranjero", dijo Kelly Karger.

Kathy Machir está de acuerdo y agrega: "Esté alerta. Tenga cuidado. No ponga todos sus huevos en una canasta".