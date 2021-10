La pandemia aún amenaza a EU, pero 68 millones siguen sin vacunarse

La tercera ola de la covid-19 en Estados Unidos, impulsada por la variante delta del virus, sobrecargó a los hospitales del país y resultó en la muerte de más de 100 mil personas en tan solo tres meses y medio.

Sin embargo, los casos, las hospitalizaciones y las muertes están disminuyendo finalmente; esta última semana, el país registró un promedio de 101 mil casos diarios, lo que supuso un descenso del 24% respecto a hace dos semanas.

A pesar de las buenas noticias, la pandemia sigue siendo una amenaza, según The New York Times. El diario recuerda que la mayoría de las muertes por covid-19 durante la tercera ola fueron de personas no vacunadas, y alrededor de 68 millones de estadounidenses aún se niegan a ser inmunizados.

UN PELIGRO PARA EL PAÍS

El número de casos diarios en Estados Unidos ha descendido un 35% desde el primero de septiembre, según la base de datos del diario. Este descenso ha sido especialmente pronunciado en estados del sur del país, que registraron las mayores tasas de infección durante la tercera ola.

Sin embargo, en estos estados, las tasas de vacunación son más bajas: en Florida, por ejemplo, solamente el 57% de las personas están completamente vacunadas.

A los expertos les preocupa que el virus mute genéticamente mientras la gente siga negándose a vacunarse.

"No estamos fuera de peligro", dijo el epidemiólogo de la Universidad de Washington y antiguo científico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Ali Mokdad, durante esta semana. "Este virus es muy oportunista y nos ha dado una lección tras otra".

A Mokdad también le preocupa que las personas dejen de usar cubrebocas y viajen más, algo que ha ocurrido cuando bajan los contagios. Explica que estos factores podrían contribuir a que se genere un nuevo repunte entre diciembre y enero.

Sin embargo, otros expertos son más optimistas. Edwin Michael, profesor de epidemiología de la Universidad del Sur de Florida, dijo en una entrevista: "esta podría ser la última oleada, a la espera de cualquier nueva variante que llegue, y los refuerzos ayudarán con eso".

ACV