La nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela

Uno de los principales retos para Joe Biden será retomar las buenas relaciones con países alrededor del mundo después de la actitud aislacionista de la administración de Donald Trump. Principalmente existe curiosidad cerca de sus planes para América Latina, una región que el expresidente atacó en distintas ocasiones.

Hasta ahora, Biden ha considerado reformas en el tema de migración y ha conversado con líderes de varios países. Sin embargo, aunque su administración está planeando varios cambios, no parece tener prisa en los casos de Venezuela y Cuba.

Estados Unidos ha tenido conflictos previos con ambos países, y varios de estos fueron vistos en la administración pasada. Aunque Biden y sus funcionarios han expresado que quieren mejorar la relación con Venezuela y Cuba, por el momento no lo ven como una prioridad.

EL CASO DE VENEZUELA

La nueva administración anunció esta semana que permitirá que miles de venezolanos en el país puedan solicitar protección temporal. La orden permitirá que alrededor de 320 mil venezolanos en Estados Unidos puedan solicitar el estatus, y quienes lo obtengan podrán permanecer en el país durante 18 meses.

Medios internacionales como NBC News sugieren que la medida fue tomada para incrementar la presión sobre Nicolás Maduro.

"Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en confusión, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

"Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas que Estados Unidos da un paso adelante para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que ya están presentes aquí, mientras su país de origen busca enderezarse a sí mismo para salir de las crisis actuales", agregó.

La administración pasada aprobó una orden para diferir las deportaciones de migrantes indocumentados venezolanos durante un periodo de 18 meses. Sin embargo, esto fue hecho hasta el último día de Donald Trump en la presidencia. Además, la orden no permitía que estos migrantes trabajaran en el país, a diferencia de la nueva orden de Biden.

Lo que sí hizo la administración pasada fue incrementar las sanciones contra Venezuela, con la finalidad de obligar a Nicolás Maduro a convocar elecciones, reporta el diario El País. Por ejemplo, en enero de 2019, Trump impuso sanciones a Petróleos de Venezuela, la petrolera nacional.

Sin embargo, la administración de Biden ha reconocido que la estrategia no dio resultados y se ha comprometido a revisar las sanciones impuestas por el gobierno de Trump.

"Hemos visto cómo el régimen y los mercados se han adaptado a las sanciones del petróleo y podemos seguir así no se sabe cuánto tiempo", dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca en una conferencia de prensa. "No hay prisa por levantar esas sanciones, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado para forzar la celebración de elecciones y que la anterior administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados respecto a Latinoamérica".

Sin embargo, también afirmó que se continuará ejerciendo presión sobre Venezuela hasta que "Maduro se siente en la mesa y tome la decisión de convocar elecciones".





EL CASO DE CUBA

Otra de las relaciones que Joe Biden deberá analizar es la de Estados Unidos y Cuba, el país con el que han tenido conflictos desde la Guerra Fría.

Las relaciones entre ambos países habían mejorado considerablemente durante la administración de Barack Obama. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo.

Durante sus últimos días en la presidencia, Donald Trump añadió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que se encuentran países como Corea del Norte, Irán y Siria.

La decisión aumentó las restricciones de viaje y prohibió remesas de Estados Unidos a la isla. Además, se implementaron sanciones a los individuos y países que comerciaran con Cuba, informa El País.

Sin embargo, la Casa Blanca no está considerando cambios inmediatos. "El giro en la política hacia Cuba no figura en las prioridades del presidente", explicó la portavoz de Joe Biden, Jen Psaki, en una conferencia de prensa el martes.

"Pero nos hemos comprometido a hacer de los derechos humanos un pilar fundamental de nuestra política y nos hemos comprometido a revisar cuidadosamente las decisiones políticas tomadas en la administración anterior, incluida la decisión de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo", explicó.