La mezcla de personajes a los que recuerda el acoso de Andrew Cuomo

En los informes sobre las acusaciones de acoso sexual que pesan en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se hace ver al político como una combinación del locutor estadounidense Howard Stern, el coronel Walter Kurtz de la película Apocalypse Now interpretado por el actor Marlon Brando y el papel de Macaulay Culkin en "Home Alone", traducida al español como "Mi pobre angelito".

"La impresión es la de un hombre que busca la oportunidad de dominar un sentimiento o hacer que un subordinado se sienta incómodo, y no importa si se trata del sexo o del poder", expone Nick Paumgarten en The New Yorker.

En los últimos meses, varias mujeres hablaron públicamente acerca del acoso que sufrieron por parte de Cuomo hasta que en días pasados, la Fiscalía General de Nueva York aseguró que el gobernador del estado acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas, creó un "clima hostil de trabajo" y tomó represalias contra al menos una de ellas.

El gobernador infringió "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados" entre 2013 y 2020, señaló la fiscal Letitia James, que citó a investigadores independientes.

"Me sentí completamente violada", dijo una de las mujeres, mientras que la asistente de Cuomo acusó al político de asaltarla sexualmente el año pasado en su residencia oficial.

Paumgarten destaca que "a medida que la pandemia encoge el círculo de Cuomo y limita su contacto con el mundo exterior, aparece como una combinación de Howard Stern ("Las cosas que te haría", le dice Cuomo a Asistente1, una de sus víctimas), el coronel Kurtz (hasta ahora río arriba, cada vez más aislado y rodeado de sapos y cabezas cortadas), y Macaulay Culkin en "Home Alone" (helados para cenar, habitaciones vacías y peligro para quien se atreva a entrar).

