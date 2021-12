"La mayoría de vacunas anticovid no previenen contra la variante Ómicron"

Un creciente cuerpo de investigación preliminar sugiere que las vacunas Covid-19 utilizadas en la mayor parte del mundo, no ofrecen casi ninguna defensa contra la infección por la variante altamente contagiosa de Ómicron.

También lee: ¿Cuál es la inmunidad de las vacunas ante Ómicron? Esto dice la OMS

De acuerdo con el estudio, solo las inyecciones de Pfizer y Moderna, cuando se refuerzan con un refuerzo extra tendrían éxito para detener a la variante Ómicron, señala un reportaje del periódico The New York Times y reitera que estas vacunas no están disponibles en la mayor parte del mundo.

Las otras inyecciones, incluidas las de AstraZeneca, Johnson & Johnson y las vacunas fabricadas en China y Rusia, hacen poco o nada para detener la propagación de Omicron, según muestran las primeras investigaciones.

Y debido a que la mayoría de los países han construido sus programas de inoculación en torno a estas vacunas, la brecha podría tener un impacto profundo en el curso de la pandemia.

En México, la vacuna que más se ha aplicado es la AztraZeneca.

El texto refiere que un aumento global de infecciones en un mundo donde miles de millones de personas siguen sin vacunarse no solo amenaza la salud de las personas vulnerables, sino que también aumenta la oportunidad de que surjan aún más variantes.

Es casi seguro que se profundizará la disparidad en la capacidad de los países para hacer frente a la pandemia. Y las noticias sobre la eficacia limitada de la vacuna contra la infección por Omicron podrían deprimir la demanda de vacunación en todo el mundo en desarrollo, donde muchas personas ya dudan o están preocupadas por otros problemas de salud.

La mayor parte de la evidencia hasta ahora se basa en experimentos de laboratorio, que no capturan el rango completo de la respuesta inmune del cuerpo, y no en el seguimiento del efecto en poblaciones del mundo real. Sin embargo, los resultados son sorprendentes.

Las inyecciones de Pfizer y Moderna utilizan la nueva tecnología de ARNm, que siempre ha ofrecido la mejor protección contra infecciones con cada variante. Todas las demás vacunas se basan en métodos más antiguos para desencadenar una respuesta inmunitaria.

Las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac, que representan casi la mitad de todas las inyecciones administradas a nivel mundial, ofrecen una protección casi nula contra la infección por Omicron. La gran mayoría de las personas en China han recibido estas vacunas, que también se utilizan ampliamente en países de ingresos bajos y medios como México y Brasil.

Un estudio preliminar de efectividad en Gran Bretaña encontró que la vacuna Oxford-AstraZeneca no mostró capacidad para detener la infección por Omicron seis meses después de la vacunación. El noventa por ciento de las personas vacunadas en India recibieron esta vacuna, bajo la marca Covishield; También se ha utilizado ampliamente en gran parte del África subsahariana, donde Covax, el programa mundial de vacunas Covid, ha distribuido 67 millones de dosis en 44 países.