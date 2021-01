La más grande debilidad de Joe Biden, nuevo presidente de EU

Joe Biden tomará posesión como nuevo presidente de Estados Unidos en un evento que, tras el asalto al Capitolio por fanáticos de Donald Trump, tendrá puesta la vista de todo el mundo.

Entre las virtudes que los estadounidenses vieron en él para hacerlo su presidente, el político de demócrata oculta -quizá no tanto- su más grande debilidad: el fanfarroneo.

Así lo señala el periodista Evan Osnos en el libro biográfico del demócrata titulado: Joe Biden, una nueva era.

Desde que Biden fue parte del Senado de Estados Unidos, relata Osnos, se hizo una fama de fanfarrón por exagerar sus historias para que todas resplandezcan exponiéndose al ridículo.

Joe Biden "ha pagado un precio elevado por esa debilidad", señala Evan Osnos en su libro.

En 1987, cuando mostraba sus primeras intenciones para ir por la presidencia, Biden dio un discurso en el que hablaba de su historia diciendo "mis ancestros, que trabajaron en las minas de carbón del noreste de Pennsylvania y pasaban doce horas ahí abajo".

Sin embargo no era su historia, no había tales ancestros mineros, sino que era la historia del político británico Neil Kinnock. Cuando fue descubierto dijo que no lo citó por un "error inconsciente".

Luego, periodistas descubrieron que su discurso contenía más citas a sin atribuir pero sobre Robert Kennedy, hermano de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos asesinado en 1993.

En los alrededores del Capitolio, asegura Evan Osnos en su libro, la gente bromeaba: "Los Kennedy citaban a los griegos; Biden cita a los Kennedy".

Por su fuera poco comenzó a circular una grabación de Biden en una audiencia pública, exageraba su historial académico y, cuando lo cuestionaban al respecto, decía "¡Seguramente tengo un coeficiente intelectual mucho más alto que el suyo!".

Joe Biden, señala la biografía, se jactaba de haber recibido una beca académica completa y de terminar entre los mejores de su clase, pero no era cierto.

Posteriormente se disculpó diciendo que exageraba cuando estaba enfadado y que no va por la vida diciendo cosas sobre él que no son ciertas.

Por su fanfarronería, las burlas siguieron en el Congreso, según cuenta Osnos, donde el personal comenzó a circular un currículum de Biden donde destacaba de forma sarcástica entre sus logros haber inventado el poliuretano y la podadora eléctrica.

Biden no duró en la batalla y se retiró de la contienda presidencial de 1987 admitiendo que había cometido errores, pero culpando la ferocidad de la prensa y a los intentos de desprestigiarle de la oposición.

Sin embargo, no paró en sus intentos por seguir haciendo más espectacular su biografía personas.

Una vez dijo, cuenta la biografía, que le habían disparado en Irak. Cuando lo cuestionaron intentó seguir con la historia pero la matizó diciendo que "estaba cerca de donde cayó un disparo".

En 2007, intentó de nuevo ir por la presidencia de Estados Unidos pero el estigma de fanfarrón lo siguió cargando. En uno de los debates le preguntaron si tenía suficiente disciplina como para no hablar de más, dijo que sí y se quedó callado.

Sin embargo, tampoco le alcanzó, se retiró de la contienda nuevamente y dejó a un lado las excusas: "Cometí un error, un error nacido de la arrogancia. No merecía ser presidente", cita Osnos en su libro a Biden.