La iglesia en la que muchos ven la aparición de la Virgen de Guadalupe en el concreto

Desde hace un año los feligreses de la Iglesia Católica Holy Family, en Artesia, dicen que La Virgen de Guadalupe se apareció en una mancha en la acera fuera de la Iglesia, desde entonces han salvaguardado la imagen.

De acuerdo a Los Angeles Times, para los fieles de esta iglesia, la virgen brilla en una mancha en el cemento, y así la han mantenido desde hace un año.

Fue en diciembre pasado, justo después de la misa, cuando La Virgen comenzó a adornar la acera, afirman los miembros de Holy family. Peregrinos llegaron de todo el sur de California.

Aunque el sitio parecía unirse a la lista de lugares olvidados del sur de California donde los creyentes afirmaban que "La Patrona de las Américas" se había presentado. Pero la imagen jamás desapareció.

Esto se debió, en parte, a los feligreses, que crearon un pequeño santuario e incluso colocaron cuatro torres de tráfico alrededor del lugar, para protegerlo de los peatones que solo ven una mancha.

El agua que fluye de los aspersores de la rectoría repone la imagen de Guadalupe cada noche, trazando sus contornos en el cemento.

La gente se presenta para rendir homenaje, se arrodilla y humedece sus dedos en el agua turbia para ungirse. La gente ya atribuye milagros a esta Guadalupe en el concreto: curación de la artritis, pedidos de ciudadanía otorgados, facturas que se pagan mágicamente. Briseida Gómez guarda una rosa seca en su oficina, que una vez tomó del charco. Todavía emite un aroma, asegura. "Ella nos está diciendo que no hay que perder la fe", expresó Gómez.

El padre Cordero no considera lo que está frente a su rectoría una ´aparición´, sino una ´señal´ de algo superior. "No sabemos cómo funciona el Espíritu, pero eventos como este nos llevan a pensar en una realidad superior", comentó y aseguró que incluso los no católicos pasan y se detienen en el lugar.

En Estados Unidos se han reportado apariciones de la Virgen María sobre cosas como tortillas, sándwiches, escondida dentro de una valla publicitaria en Nueva Orleans o como parte de un paso subterráneo de Chicago.

