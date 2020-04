La farmacéutica que se convirtió en propagadora mortal de covid-19

Biogen, una farmacéutica de primer nivel en los Estados Unidos, se ha convertido en un gran difusor de covid-19, mismo que hasta ahora ha matado a más de 114,000 personas en el mundo, así lo informó The New York Times.

El informe publicado por el periódico indica que los empleados de Biogen llevaron el virus que causa covid-19 a al menos seis estados en los Estados Unidos, pues los primeros casos confirmados del virus fueron ejecutivos de Biogen y se dieron en dos estados de EU, Indiana y Tennessee.

Además, seis de los primeros casos en Carolina del Norte también fueron ejecutivos de Biogen, según el informe.





Y aunque Biogen aprendió sabía de la rapidez con la que el brote de covid-19 podía arraigarse, no sabía que en la compañía algunos de sus ejecutivos ya habían contraído la enfermedad cuando asistieron a la reunión anual de liderazgo de la compañía del 26 al 27 de febrero en un hotel Marriott en Boston.





Pues bajo esa situación algunos de estos ejecutivos con la enfermedad pudieron haberlo transferido sin saberlo a otros al abordar vuelos llenos de personas e incluso al reunirse con sus familiares y amigos.

El 2 de marzo, días después de esta reunión de liderazgo, el CEO de Biogen, Michel Vounatsos, y otros ejecutivos de la compañía asistieron a una conferencia cerca de Boston patrocinada por el banco de inversión Cowen.





Allí, Vounatsos habló sobre un tratamiento prometedor que la compañía desarrolló para la enfermedad de Alzheimer, pero cuando se le preguntó si el coronavirus que se estaba extendiendo rápidamente en China en ese momento interrumpiría las cadenas de suministro de la empresa y los grandes planes de la compañía, dijo que no, informó el The New York Times.

Fue hasta el 18 de marzo, cuando la enfermedad se extendió rápidamente por todo el mundo y la compañía dijo "no podemos descartar el impacto futuro en nuestro negocio como resultado de la pandemia de covid-19 en curso, incluido el impacto en las ventas, la fabricación y los ensayos clínicos. Continuaremos monitoreando la situación de cerca".

Sin embargo, la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, que emplea a unas 7,800 personas, dijo que ordenó a sus colegas en la oficina trabajar desde casa desde el 6 de marzo, y ordenó reuniones virtuales en los países afectados.

"Para minimizar el riesgo de enfermedad para nuestros empleados que necesitan trabajar en nuestras instalaciones, hemos implementado protocolos claros, que incluyen una mayor limpieza profunda para todos nuestros sitios en todo el mundo. Además, hemos lanzado una campaña de prevención y concientización de enfermedades, y nosotros regularmente actualizan a los empleados y les recuerdan todos los recursos disponibles para ellos", dijo la compañía en un comunicado el 18 de marzo.

Covid-19 en EU





Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la enfermedad que se originó en China a fines del año pasado.

Hasta ahora, el virus ha infectado a más de 557,000 personas en los Estados Unidos, mientras que más de 22,000 han muerto.

(María José Pardo)