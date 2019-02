La explosiva declaración del exabogado de Trump ante el Congreso

REDACCIÓN 27/02/2019 04:00 p.m.

Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, lo describió como "un racista, un estafador, un tramposo", durante una explosiva y tensa comparecencia que se prolongó por más de siete horas este miércoles ante la Cámara de Representantes.

En la misma reunión, Cohen acusó al presidente de Estados Unidos de haber incurrido en "conducta criminal" para ocultar una supuesta relación sexual con la actriz porno Stormy Daniels, de conocer "con anticipación" la filtración masiva de mails del Partido Demócrata que sacudió la campaña electoral de 2016 o de mentir sobre sus negociaciones con Rusia para la construcción de un edificio en Moscú, entre otros asuntos.

El exdefensor de Trump fue invitado a comparecer en público ante el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja. La Casa Blanca cuestionó la decisión de los legisladores de invitar a alguien que admitió haber mentido al Congreso.

Horas antes de conocerse el testimonio de Cohen, Trump ya lanzó un ataque en Twitter contra su exabogado.

"Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron (desafortunadamente). Él también tenía otros clientes. La Corte Suprema estatal lo inhabilitó por mentir y cometer fraude. Hizo cosas malas no relacionadas con Trump. Miente para reducir su tiempo en prisión", aseguró.

Cohen, de 52 años, recibió una sentencia de tres años de cárcel que empezará a cumplir en mayo. Cuando fue sentenciado, el otrora leal seguidor de Trump responsabilizó de sus acciones a una "lealtad ciega" hacia el presidente.

Y el martes fue oficialmente inhabilitado del ejercicio de la abogacía por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, según medios locales.





EL CHEQUE





Michael Cohen, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles ante el Congreso un cheque con el que el mandatario le reembolsó parte del pago de 130,000 dólares (cerca de 2 millones 500 mil pesos) que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para supuestamente mantener en secreto una relación que tuvieron.

Estoy proporcionando una copia de un cheque de 35,000 dólares que Trump firmó personalmente desde su banco personal, cuando ya era presidente de Estados Unidos, para el encubrimiento", señaló Cohen ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja.

Ese cheque, fechado el 1 de agosto de 2017, forma parte de una serie de once pagos que Trump realizó a Cohen durante un año para reembolsar la cantidad que abonó el letrado al abogado de Daniels, de acuerdo al testimonio de Cohen.

El abogado explicó que otros cheques para reembolsarle los pagos en efectivo fueron firmados por el hijo de Trump, Donald Trump Jr., y el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.

El presidente de Estados Unidos, por lo tanto, firmó un cheque personal para el pago de dinero secreto como parte de un plan criminal para violar la campaña de leyes financieras", subrayó Cohen.

"Me pidió que le pagara a una actriz de cine para adultos con la que había tenido un idilio y mentir a su esposa sobre ello, y lo hice. Mentir a la primera dama es uno de mis mayores lamentos. Ella es amable, buena persona. La respeto mucho y no se lo merecía", agregó.

Cohen pagó a Daniels 130,000 dólares antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual de hace una década que había mantenido con el ahora presidente.

La publicación de ese pago fue un gran escándalo, ya que la supuesta relación ocurrió poco después de que Trump y la actual primera dama, Melania Trump, contrajesen matrimonio.

LAS AMENAZAS

Fiscales federales de Nueva York están investigando al presidente Donald Trump por una actividad criminal "secreta", dio a conocer su exabogado Michael Cohen durante el testimonio que rinde ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan en los Estados Unidos, que procesó a Cohen, está revisando una conversación entre el presidente Trump y Cohen, que tuvo lugar dos meses después de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) hicieran un operativo en oficinas del exdefensor del mandatario en abril de 2018, así como otras irregularidades o conductas ilegales del republicano.

"Me pidieron que no discutiera y que no hablaran sobre estos temas", dijo Cohen a los miembros del Comité.

Cohen respondió que, en una década, su jefe le pidió al menos en 500 ocasiones amedrentar a alguna persona, a pregunta expresa de la representante Jackie Speier.

"¿Cuántas veces el Sr. Trump le pidió que amenazara a una persona o entidad en su nombre?", lanzó Speier, a lo que Cohen respondió: "Muy pocas veces". Speier insistió: "50 veces?". Cohen dijo: "Más". Speier subió la cifra: "¿100 veces?". Cohen expresó: "Más". Speier continuó hasta llegar a 500, a lo que Cohen señaló: "Probablemente".

El exdefensor indicó que las amenazas podían ser a reporteros que estuvieran escribiendo algún artículo "desagradable" para el mandatario.

