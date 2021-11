¿La esposa del CEO de Pfizer murió a causa de la vacuna? Esto dice portavoz

El 10 de noviembre, un blog conservador publicó un artículo en el que afirma que Myriam Bourla, la esposa del director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, había muerto por "complicaciones de la vacuna de Pfizer".

Sin embargo, la portavoz de la empresa le dijo al medio The Associated Press (AP) que Myriam Bourla está "viva y bien". Además, condenó las afirmaciones y aseguró que son "mentiras" que buscan socavar la confianza del público en la vacuna contra la covid-19 de Pfizer.

"La esposa de nuestro director general está viva y bien, al contrario de lo que se dijo en Internet", escribió en un correo dirigido a la agencia de noticias. "Es inconcebible que una persona que se hace pasar por periodista difunda tales mentiras sobre nuestro CEO y su familia con el objetivo de socavar la confianza en una vacuna que se ha administrado a cientos de millones de personas en todo el mundo".

LOS DETALLES

El artículo, del blog The Conservative Beaver, ha sido ampliamente circulado en redes sociales. Sin embargo, el autor no aportó pruebas sobre sus afirmaciones, y atribuyó ciertas informaciones a un medio no identificado.

La noticia afirmaba que Myriam Bourla falleció el 10 de noviembre en un hospital de Nueva York, tras ser llevada a urgencias por los paramédicos. El blog también decía que ella había "expresado su escepticismo con la inyección experimental de su marido" y que inicialmente se negó a tomarla.

Sin embargo, AP asegura que esta información también es falsa y que fue sacada de contexto de una cita de Myriam Bourla de hace varios meses.

El mismo blog también aseguró este mes que Albert Bourla había sido detenido por el FBI y acusado de fraude. Tanto Pfizer como el FBI negaron estas acusaciones.

ACV