La cuenta regresiva del cambio climático es 2040

Un mundo en el que predominan la escasez de comida e incendios forestales frecuentes, así como la muerte masiva de arrecifes de coral e inundaciones, es el que pronostica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), en caso de no existir un cambio sin "precedente histórico documentado" en las prácticas políticas y económicas a nivel mundial.

2040 es el año en que, de continuar el ritmo actual de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI), se podrían alcanzar los 1,5 grados Celsius de la atmósfera, en comparación con las épocas previas a la industrialización. Hecho que, de acuerdo con los autores, inundará las costas e intensificará las sequías y, a consecuencia, se presentará un incremento en los índices de pobreza.

Conforme a lo expuesto en el documento, para evitar dicho grado de calentamiento, en 2030 la contaminación de efecto invernadero debe ser reducida en un 45% en referencia a lo registrado en 2010, además de un 100% para 2050. También a mitad de siglo, el uso del carbón como fuente de electricidad necesita descender de casi el 40% actual a entre el 1 y el 7%. Mientras que las energías renovables tendrían que llegar al 67 por ciento.

Para soslayar los daños más graves -cuyo costo ascendería a entre 54 y 69 billones de dólares- se requieren medidas que transformen la economía mundial. Panorama que, desde un punto de vista político, con el retiro de Estados Unidos (segundo mayor emisor de GEI) del Acuerdo de París y la posible elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil (séptimo emisor de GEI) y que ha promulgado una postura similar, parece desalentador.

