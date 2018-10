La cruda realidad del tsunami de Indonesia en imágenes

Testigos de la tragedia capturaron varios instantes en los que las calles se convierten repentinamente en enormes ríos mientras se ve a personas corriendo para escapar de la corriente, que arrastra todo a su paso.

El número de muertos por el terremoto que precedió la llegada de las enormes olas a las costas supera los 2,000, y más de 5,000 personas se encuentran desaparecidas.

El devastador tsunami golpeó la ciudad costera de Palu, en la isla de Célebes (Indonesia), el pasado 28 de septiembre.

Muestran daños de sismo en Indonesia (VIDEO)

Imágenes captadas desde una cámara satelital evidencian cómo el lodo anega los edificios y carreteras de uno de los barrios de Palu, donde se teme murieron enterradas miles de personas.

This video, shot from an Indonesian Army sortie, shows the extreme damage done by liquefaction near Palu. These paddy fields and much of a village disintegrated in a few seconds pic.twitter.com/OGnDvSgRrp