La crisis del kirchnerismo y de Alberto Fernández, el presidente argentino cercano a AMLO

BUENOS AIRES.- El Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, sufrió un duro revés en las primarias de este domingo para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Las primeras elecciones con Fernández como presidente eran asumidas como un plebiscito a su mandato, marcado por la gestión de la pandemia y la continuidad de la recesión que comenzó en 2018, y para reordenar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2023.





LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

En las elecciones legislativas se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, donde ningún grupo tiene mayoría absoluta por el momento, y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo.

Según el conteo provisional, las listas de precandidatos a diputados del partido oficialista "Frente de Todos" fueron las más votadas en solo siete de las 24 jurisdicciones, frente a las 14 en las que el opositor "Juntos por el Cambio" fue la fuerza más popular.

En tanto, el Gobierno con sus propuestas para el Senado lideró en apenas dos de las ocho provincias en juego.

El oficialismo ni siquiera pudo encabezar la votación en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, facción del peronismo liderada por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las primarias se celebran para que los ciudadanos elijan, de entre las listas internas presentadas por cada partido, a los candidatos definitivos para las elecciones legislativas, cada dos años, y presidenciales, cada cuatro.

También sirven de filtro y dejan afuera de las generales a los partidos que no consigan con su lista más votada al menos el 1.5 % de votos.

De darse similares resultados a las primarias, uno de los efectos principales será la pérdida de la mayoría absoluta de la que goza el peronismo en el Senado, lo que abrirá una nueva era en un Parlamento que necesitará de más acuerdos que nunca.





LAS PETICIONES DE FERNÁNDEZ Y SU PARTIDO

El presidente pidió este martes a quienes no votaron por su partido no condenar al país "al retroceso" y prometió que su Gobierno va a "corregir" lo que hizo mal.

Con la vista puesta en las legislativas, Fernández pidió a los que no votaron por el oficialismo que no se interrumpa "la marcha" que empezó con su mandato en diciembre de 2019, cuando venció al expresidente Mauricio Macri.

"Lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos" aseguró el presidente @alferdez, en Almirante Brown, al poner en marcha 25 obras públicas en 14 provincias https://t.co/8JECN8m8LV pic.twitter.com/aDLX3Q8yq2 — Casa Rosada (@CasaRosada) September 14, 2021

"Sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos; los errores cometidos, no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso", afirmó.

"A los que no nos votaron, les pido, por favor, que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019", agregó.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, la principal apuesta oficialista para la provincia de Buenos Aires, dijo: "Las urnas hablaron con mucha contundencia. Es un resultado que no esperábamos".

La precandidata a diputada apostó por tener "humildad" para leer el resultado y paliar el "descontento" que hay con la situación económica, que aseguró ya está mejorando.

"Me parece que hay un presidente y gobernadores que van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas", afirmó al medio Somos Radio.





FESTEJO OPOSITOR

"Hoy nace una oportunidad para la Argentina. Comenzamos a ver el fin del populismo en nuestro país", señaló el expresidente Macri tras los comicios, en los que no compite por ningún cargo.

En opinión de la analista Mariel Fornoni, la oposición debe leer en los resultados que "no todo es mérito propio", ya que mucho fue "en contra" del oficialismo. "Los datos de la economía eran muy desgastantes para el Gobierno", señaló.

La pobreza afecta al 42% de la población y el desempleo al 10.2%, a lo que se suma la inflación, la constante depreciación del peso y la devaluación de salarios y jubilaciones.

Para Fornoni, el "gran ganador" de las primarias, es el alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, considerado uno de los mejor posicionados para las presidenciales de 2023.





ACV