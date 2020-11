La crisis de las encuestas, una catástrofe para EU: The Atlantic

El mayor problema de la crisis de las encuestas no está en las elecciones presidenciales, sino la verdadera catástrofe ante el fracaso de las encuestas es que deja a los estadounidenses sin democracia: The Atlantic. (EFE)

WASHINGTON.- "La crisis de las encuestas de Estados Unidos es un desastre para su industria y para los medios de comunicación y los analistas que empaquetan e interpretan las encuestas para el consumo público, como FiveThirtyEight, Upshot de The New York Times y la unidad electoral de The Economist", indica The Atlantic a pesar de que los resultados de la contienda presidencial aún están por conocerse.

Lo anterior, luego de que las encuestas perdieran gravemente los resultados, prediciendo una victoria fácil para el exvicepresidente Joe Biden, un ascenso demócrata en el Senado y ganancias para el partido en la Cámara. En cambio, las elecciones presidenciales aún están demasiado cerca para ser convocadas, los republicanos parecen estar preparados para ocupar el Senado y es probable que la ventaja demócrata en la Cámara se reduzca.

Ahora, el mayor problema que plantea la crisis de las encuestas no está en las elecciones presidenciales, donde las instantáneas proporcionadas por las encuestas se miden en última instancia con un recuento real de votos: como dice el cliché político, la única encuesta que importa es el día de las elecciones, sino que la verdadera catástrofe es que el fracaso de las encuestas deja a los estadounidenses sin una forma confiable de entender lo que nosotros, como pueblo, pensamos fuera de las elecciones, lo que a su vez amenaza nuestra capacidad para tomar decisiones o para cohesionar como nación.

LA VERDADERA CATÁSTROFE EN LAS ENCUESTAS

El actual complejo industrial de encuestas tiene sus raíces en la década de 1930, cuando George Gallup lo creó. Pero en las últimas décadas, se ha vuelto verdaderamente dominante en los ámbitos de la política y las políticas.

Al presidente Bill Clinton le gustaba mucho usar datos de encuestas para orientar las decisiones políticas, pero el verdadero florecimiento llegó con la creación de FiveThirtyEight por Nate Silver. Silver fundó el sitio en 2007, debido a la frustración con los expertos que escuchó en la televisión, que creía que o bien interpretó mal las encuestas de opinión pública o las ignoró por completo.

Silver predijo la victoria de Barack Obama en las primarias demócratas de 2008, luego en las elecciones generales y nuevamente en 2012, y fundó un movimiento. Su crítica, que encajaba con los impulsos fríamente tecnocráticos de los años de Obama, también triunfó. Pero, las elecciones de 2016 fueron un shock, las encuestas y los analistas de encuestas esperaban una victoria de Hillary Clinton y, en cambio, ganó Donald Trump.

En medio de una reacción popular, la camarilla de las encuestas, tanto encuestadores como analistas, defendió sus resultados y culpó al público por no comprender las encuestas o las probabilidades. Señalaron que el voto popular había seguido de cerca las encuestas nacionales sobre Clinton versus Trump, y si bien las encuestas estatales fueron consecuentemente erróneas, muchas no estaban tan equivocadas.

FiveThirtyEight, que se jactaba con aire de suficiencia de que le había dado a Trump una mejor oportunidad (aproximadamente un 30 por ciento) que la mayoría de los analistas en 2016, le dio sólo un 10 por ciento de posibilidades en 2020. The Economist fue aún más optimista sobre Biden. Luego vino la votación. En todos los estados cambiantes, excepto Arizona, Trump superó el promedio de las encuestas FiveThirtyEight.

Los próximos días y semanas verán un análisis cuidadoso y recriminaciones menos cuidadosas, pero nadie parece saber todavía exactamente qué salió mal. Pero la respuesta casi no importa, a menos que sea un encuestador profesional, porque después de dos grandes fracasos presidenciales, los encuestadores han perdido la confianza de la prensa y el público.