"La catástrofe de covid pudo evitarse", concluye panel independiente de la OMS

GINEBRA.- El sistema mundial para afrontar pandemias debe ser reformado, pero los países también han sido responsables de la situación actual cuando prefirieron "esperar a ver lo que pasaba" en los primeros meses, sin tomar las medidas que hubiesen frenado el coronavirus.

Esta es la contundente conclusión del Panel Independiente de Preparación y Respuesta a Pandemias, formado por expertos que examinaron durante ocho meses los fallos que hubo en la gestión de la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, y que divulgó este miércoles sus conclusiones.

@TheIndPanel's main report and background papers are now available to download directly from our website. The report is the product of 8 months of rigorous research and provides a package of recommendations aimed at ensuring this is the #LastPandemic ?? https://t.co/4XOGKOkHHv — The Independent Panel (@TheIndPanel) May 12, 2021

Esta misión le fue encomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a la vez recibió instrucciones para ello de sus Estados miembros, alarmados por la velocidad a la que se agravaba la pandemia y las sospechas de que esta entidad no había actuado correctamente en su fase inicial.

La principal conclusión del panel es que globalmente, el mundo demostró que no había aprendido nada de crisis pasadas y que la tragedia sanitaria, económica y social causada por la covid-19 pudo haberse evitado.





RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Te puede interesar OMS y Alemania lanzan centro de inteligencia para futuras pandemias

El panel, que copresiden la exmandataria de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, encontró que hubo una responsabilidad compartida y que, para evitar que situaciones tan graves se repitan, deberá haber una gran reforma internacional en la que los países deben comprometer recursos y voluntad política.

"El tiempo transcurrido desde la notificación de un grupo de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre hasta la declaración de una Emergencia de Salud Pública Internacional (30 de enero de 2020) fue demasiado largo", sostiene el panel.

Today at 10AM GMT/12PM CET, my fellow @TheIndPanel Co-Chair @HelenClarkNZ and I will present our final report - ´COVID-19: Make it the Last Pandemic.´ I hope you will join us: https://t.co/hGzrRTJXjt #LastPandemic pic.twitter.com/AgpgwjX83T — Ellen Johnson Sirleaf (@MaEllenSirleaf) May 12, 2021

Clark sostuvo que la emergencia global pudo haber sido declarada ya el 22 de enero, tras la primera reunión del Comité de Emergencia de la OMS, en vez de esperar a que este mismo grupo se reuniera un segunda vez.

Sin embargo, si la OMS no actuó en ciertos momentos como debía fue porque no cuenta con los poderes que se requieren en una situación de tal gravedad, concluyó el Panel.

"La OMS debe tener los poderes necesarios para investigar brotes que preocupen, de forma rápida y con garantías de que tendrá acceso, y disponer de la capacidad de publicar información sin esperar a la autorización del Estado miembro", explicó Clark en la presentación del informe.

"WHO must have the authority to investigate outbreaks of concern rapidly, to publish information and deploy investigatory missions very promptly." @HelenClarkNZ #LastPandemic — The Independent Panel (@TheIndPanel) May 12, 2021

"Sensibilidades sobre soberanía no deben provocar demoras a la hora de alertar al mundo sobre la amenaza de un nuevo patógeno con potencial pandémico", agregó.





RESPONSABILIDADES NACIONALES

Los países también tuvieron una gran parte de responsabilidad en la descontrolada propagación del coronavirus.

"Febrero fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber adoptado medidas serias para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir una catástrofe sanitaria, social y económica", concluyeron los expertos.

Clark recordó que la mayoría de gobiernos optaron por "esperar a ver lo que pasaba y no fue hasta que empezaron a ver que las unidades de cuidados intensivos se llenaban que empezaron a actuar, pero ya era demasiado tarde".

"Hubo países que subestimaron el valor de la ciencia, negaron la gravedad de la enfermedad y tardaron en responder, lo que tuvo consecuencias nefastas", añadió la copresidenta del Panel.

"The message for change is clear: #COVID19 should be the #lastpandemic. If the global community fails to take this goal seriously, we will condemn the world to successive catastrophes." Check out @TheLancet commentary by @MaEllenSirleaf & me. @TheIndPanel https://t.co/jHjBrwsxWm pic.twitter.com/SXAKMQdzDV — Helen Clark (@HelenClarkNZ) May 12, 2021

Clark consideró que las reformas y nuevas reglas que se adopten para afrontar futuras pandemias deben abordar de una forma particular las infecciones respiratorias transmisibles fácilmente de persona a persona.

Sobre las medidas de prevención, reconoció que si las restricciones de viaje se hubieran impuesto más rápido y de forma más extensa, la propagación del virus se hubiese reducido.

El Reglamento Sanitario Internacional, que regula la actuación de los países en situaciones de crisis sanitaria, desalienta las restricciones de viajes, pero la exprimera ministra Clark dijo que hay que aceptar que en la actualidad "las enfermedades viajan en avión y no en burros".





EL TEMA ECONÓMICO

El informe también explica que la pandemia ha generado un impacto severo en la económica en América y el mundo. El texto señala que el costo económico de la pandemia tardará años en surgir, pero el impacto ya es severo.

"La economía mundial se contrajo un 3.5 % en 2020, y se espera que se pierdan 10 billones de dólares de producción para fines de 2021, aumentando a unos 22 billones de dólares en el período 2020-2025", señala.

El estudio detalla que por primera vez en décadas la pobreza mundial aumentará significativamente. Eso sucederá "empujando a unos 115 a 125 millones de personas a la pobreza extrema", en donde sus efectos y costos para América Latina será de un 7.2 %, agrega el informe.

El impacto económico que ha generado el coronavirus, según detalla el estudio, "ha dependido de la interacción de condiciones estructurales preexistentes en las economías, la gobernaza para la mitigación, y la naturaleza y momento de las decisiones tomadas en respuesta a la pandemia".

Aunque los países latinoamericanos implementaron estrictas medidas de control relativamente cerca del inicio de la pandemia, "muchos de ellos en la región no pudieron o no quisieron sostenerlas y, como resultado, los casos (de coronavirus) comenzaron a aumentar sin descanso", resalta el documento.

El organismo indica que más de nueve de cada diez economías nacionales experimentaron una contracción en su producto interno bruto (PIB), por lo que "el mundo se encuentra ahora en su peor período de contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial".





VACUNAS PARA TODOS Y DE MANERA URGENTE

El informe también explica que las dosis insuficientes de vacunas contra la covid-19 y la administración inoportuna de las mismas crean más oportunidades para las mutaciones virales en regiones como África y Latinoamérica.

"Esto dificulta que estas regiones accedan a nuevas vacunas. Esto es incluso más grave en el caso de la producción de vacunas de ARNm, la plataforma crítica para adaptarse y controlar variantes", indica el estudio.

A esto se suman las farmacéuticas que se oponen a la liberación de las patentes para el desarrollo masivo de las inmunizaciones, luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyara la iniciativa de varios países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la exención a las mismas.

Además detalla que "las vacunas continúan encontrando oposición". India, uno de los países más afectados por la covid-19 y entre los fabricantes más grandes del mundo, "se está quedando atrás en la producción de vacunas y entrega, y recientemente se movió para restringir sus exportaciones durante dos meses en respuesta a picos virales".

Mientras que América suma 63.8 millones de contagios y 1.55 millones de decesos, el Panel también afirma que es necesario y urgente que 5 mil 700 millones de habitantes, de los cuales mil millones se encuentran en América, accedan a las vacunas en el mundo.

"A mediados de marzo de 2021, Covax había enviado 30 millones de dosis a al menos 54 países y espera que aproximadamente mil 800 millones de dosis estén disponibles para 92 países de ingresos bajos y medianos antes de finales de 2021, lo que cubre el 27% de su población", afirma.

Según Our World in Data, en Estados Unidos ya se han suministrado 261.6 millones de vacunas, mientras que en América Latina se han aplicado 112.6 millones de dosis.

DESIGUALDAD LABORAL Y CONECTIVIDAD

Otro de los apartes que analiza el texto se refiere a cómo ese impacto también golpeó la fuerza laboral y la conectividad, pues "un banquero, abogado o ingeniero de software puede continuar con su trabajo de forma remota", mientras que "un empleado de restaurante, de hotel o con un puesto de mercado no pudo".

Y puntualiza que quienes pudieron apoyarse en la tecnología para respaldar sus trabajos les fue más fácil hacerlo desde algunas partes del mundo, pero la realidad es que "entre el 25% y el 50% de la población de América Latina no tiene acceso a internet en casa; esa cifra supera el 75% en gran parte del África subsahariana y la India".

FINANCIACIÓN Y PREPARACIÓN

Ante las dificultades que ha afrontado la región y el mundo por la pandemia, el Panel recomienda a la comunidad internacional "adoptar inmediatamente un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de preparacio´n y respuesta ante pandemias y prevenir una futura".

Para ello es necesario una financiación en la que los "Gobiernos deberi´an revisar sus planes de preparacio´n y asignar los fondos y el personal necesarios para prepararse frente a otra crisis sanitaria".

"If fully implemented, the package [of recommendations] can accelerate the end of the current pandemic and put the world on course to ensure that this will be the last pandemic to cause devastation on the scale we are experiencing now." @MaEllenSirleaf #LastPandemic — The Independent Panel (@TheIndPanel) May 12, 2021

En septiembre se dio a conocer que el expresidente de México, Ernesto Zedillo, se incluyó en el grupo que se configuró como panel independiente para investigar la respuesta mundial ante la pandemia de covid-19.

El panel de 11 integrantes es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como copresidentes de la comisión estarán la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la expresidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf.

"Tenemos el objetivo de informarnos de todo acerca de las etapas tempranas de la emergencia, la propagación mundial, el impacto social y económico y cómo fue controlada y mitigada", dijo Clark en un comunicado.

Ambas presidentas fueron quienes eligieron a los integrantes del panel entre más de 120 candidatos, detalló Reuters en septiembre de 2020.

UN AÑO DE ADVERTENCIAS

Te puede interesar OMS aprueba uso emergente de vacuna china Sinopharm

El 2 de mayo, de 2020, en una carta titulada "Imperativos éticos y económicos de la lucha contra la covid-19: una perspectiva latinoamericana", publicada por el periódico El País, cuatro expresidentes (el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el chileno Ricardo Lagos, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Ernesto Zedillo) y una decena de exministros de Economía, docentes y gobernadores de bancos centrales aseguraron que se requería una acción rápida y decisiva de parte de los Gobiernos de esta región, pues las políticas para atender la emergencia sanitaria han sido desiguales.

LA CARTA PUBLICADA EN EL PAÍS EN 2020: IMPERATIVOS ÉTICOS Y ECONÓMICOS DE LA LUCHA CONTRA LA COVID-19; UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

La pandemia de covid-19 es una conmoción inédita, de duración incierta y consecuencias catastróficas que, si no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe. Aunque la crisis requiere una acción rápida y decisiva de parte de los Gobiernos, las respuestas políticas en nuestra región han sido desiguales. En varios casos se ha reaccionado rápidamente, haciendo de la protección de la salud pública el objetivo principal. Lamentablemente, algunos Gobiernos han tendido a minimizar los riesgos de la pandemia, informando mal a los ciudadanos y haciendo caso omiso tanto de la evidencia científica como del consejo de sus propios expertos. En lugar de movilizar todas las capacidades a su disposición, algunos líderes han apostado por una política populista y divisiva en medio de la tragedia. Los latinoamericanos merecemos más que eso.

La supresión de la epidemia para minimizar su morbilidad y mortalidad debe ser nuestra prioridad principal. América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva, como hoteles y centros de convenciones, y aumentar drásticamente la capacidad de testeo.

A la disminución de los volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las remesas, y grandes salidas de capital, en las economías latinoamericanas se suma ahora la interrupción masiva de la producción nacional. La fuerte caída de la oferta, combinada con una caída generalizada de la demanda, puede desencadenar una espiral contractiva. En este marco, es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no pueden acceder a subsidios de empleo o al seguro de desempleo.

Para preservar los empleos y los ingresos de los trabajadores, también es esencial ayudar a las empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la recuperación posterior. Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto correrían el riesgo de colapsar.

Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados no serán suficientes. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios temporales en la regulación, para incentivar y sostener el crédito bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de liderazgo en este frente.

El estímulo fiscal también será crucial en la fase de recuperación, momento en el que los Gobiernos deberán impulsar el empleo y la actividad económica sin exacerbar los riesgos sanitarios. Las políticas diferirán entre países, pero necesitarán recursos extraordinarios durante esa fase.

Todo esto plantea un desafío excepcional: si bien las necesidades fiscales son ahora mucho mayores que durante la crisis financiera global de 2008-2009, los recursos fiscales en las economías latinoamericanas son hoy más limitados. Los costos del estímulo deberán compensarse con ajustes presupuestarios en áreas de menor prioridad. El compromiso de nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo con la corrección del incremento del déficit fiscal dentro de un período de tiempo razonable servirá para mitigar el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia que amenaza a varios de nuestros países.

Los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud, contrario a la temeraria decisión del Gobierno de Estados Unidos. Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de la salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna y cura, que serán la solución definitiva para la pandemia de covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de testeos y con acceso libre a la tecnología para producirlos. En el ámbito financiero, los reguladores, las agencias de calificación crediticia y las instituciones de normas contables deben adaptar sus criterios para hacer frente a circunstancias sistémicas excepcionalmente adversas.

El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto las empresas privadas como los Gobiernos elevan sus déficits, ocurrirá lo mismo con la cuenta corriente de los países. A esto se suma las salidas de capitales de los mercados emergentes, que ya ha sido la más grande en la historia, y la depreciación cambiaria resultante, potencialmente desestabilizadora. Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación inédita de shocks adversos.

El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro, a través de una crisis de duración incierta. El FMI necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los Gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión de un billón de Derechos Especiales de Giro (DEG). Y si bien estos DEG se asignan a los países miembros de acuerdo con sus respectivas cuotas, se podría facilitar una asignación no proporcional a través de un fondo que acelere el apoyo fiscal a los Gobiernos más necesitados. Además, la duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) daría al Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina. Finalmente, dado que los programas con alto acceso son lentos de aprobación para las actuales urgencias, el FMI debería aumentar significativamente el acceso a sus facilidades de desembolsos rápidos y condicionalidad leve, o crear una nueva para la pandemia.

Los bancos centrales que emiten monedas de reserva pueden contribuir a reducir la iliquidez cambiaria global, ampliando sus swaps de moneda con otros bancos centrales. Esto puede hacerse de manera directa entre bancos o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez. A nivel nacional, los bancos centrales deben utilizar todos los instrumentos a su alcance, innovando cuando sea necesario, para inyectar liquidez a los mercados financieros y a la economía.

Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región para apoyo presupuestario con condicionalidad muy reducida, aprovechando la gran liquidez de los mercados globales de capital. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados, la suspensión del servicio de deuda podría complementar estos préstamos oficiales. Los BMD también deberían proporcionar a los países directrices sobre las diversas áreas de políticas involucradas en la respuesta a la crisis, incluyendo sus propias estimaciones de las tasas de morbilidad y mortalidad de la covid-19, especialmente en casos donde los Gobiernos están minimizando la amenaza para la salud. En la lucha contra la pandemia, no hay tiempo que perder.

El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la transparencia y la razón, no el populismo o la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis no puede ser excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con tanto esfuerzo; por el contrario, es la oportunidad para demostrar que la democracia está en condiciones de responder a desafíos extremos, cumpliendo con justicia con sus ciudadanos.

ACV