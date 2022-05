¿La Casa Blanca trata al público como imbéciles en la invasión de Rusia a Ucrania?

Un artículo de Politico escrito por Jack Shafer titulado "La Casa Blanca trata al público como imbéciles" criticó a la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, quien a su vez fustigó a The New York Times por revelar que el gobierno de Biden da inteligencia a la defensa de Ucrania para matar a generales rusos.

"Estados Unidos proporciona inteligencia en el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país", dijo Watson a la Agence France-Presse en un correo electrónico. "No proporcionamos inteligencia con la intención de matar a generales rusos".

Politico criticó la declaración de la funcionaria al advertir que es un ejemplo de "cómo los voceros oficiales desafían la realidad con cada suspiro; tratar al público como imbéciles; hacer el hazmerreír de sí mismos; y alentar a la ciudadanía a buscar la verdad en otros lugares", publicó el medio firmado por Shafer.

"La negación de Watson de una intención de matar a generales rusos (hasta ahora, 12 han sido fumados) hace que parezca que quiere que creas que las muertes son ¿qué? ¿Accidental? ¿Incidental? ¿Solo mala suerte?", resaltó Politico.

¿ESPÍAS DE EU "AYUDAN" A UCRANIA A CAZAR GENERALES RUSOS?

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han compartido información con las fuerzas militares ucranianas para localizar y eliminar a varios generales rusos durante la invasión, informó este jueves The New York Times.

Según funcionarios estadounidenses, que no fueron identificados por el diario, esta ayuda se enmarca en la asistencia militar prometida por el presidente Joe Biden.

The New York Times explica que, aunque las autoridades ucranianas dicen haber eliminado a unos doce generales enemigos, los funcionarios estadounidenses no especifican cuántos han muerto como resultado de la ayuda de Estados Unidos.

Además, las fuentes no quisieron describir cómo han obtenido información sobre los cuarteles generales de las tropas rusas, por temor a poner en peligro sus métodos de recopilación.

El gobierno había tratado de mantener en secreto la información de inteligencia que proporciona a Ucrania, por temor a que se vea como una escalada y provoque una respuesta del presidente ruso Vladimir Putin.





LA INFORMACIÓN DE THE NEW YORK TIMES

La ayuda de inteligencia incluye anticipar los movimientos de las tropas rusas, como el abandono de la estrategia militar en Kiev y la reagrupación de fuerzas en la región de Donbás.

También se ha centrado en proporcionar detalles como la ubicación de los cuarteles generales móviles de los militares rusos. Junto con la información recogida por el ejército de Ucrania, esto ha permitido localizar a oficiales de alto rango y lanzar ataques de artillería contra sus posiciones.

Sin embargo, las fuentes citadas por el diario destacaron que no todos los ataques se han llevado a cabo con la ayuda de Estados Unidos, como el que acabó con la vida del general Valery Gerasimov, el militar de más alto rango de Rusia.

Esto se debe a que el gobierno de Biden no proporciona información de inteligencia sobre los líderes rusos de más alto rango.





LA RESPUESTA DE ESTADOS UNIDOS

Tras la publicación del artículo de The New York Times, el Pentágono señaló que solamente proporciona información a Ucrania para "defender su país" y negó compartir datos sobre la localización de comandantes rusos.

"Estados Unidos proporciona información del campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país", aseguró el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby. "No proporcionamos inteligencia sobre la ubicación de líderes militares de alto rango en el campo de batalla ni participamos en las decisiones de qué atacar".

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon.

Kirby remarcó que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen más información de Inteligencia que Estados Unidos: "Este es su país, su territorio y son capaces de recopilar inteligencia por su cuenta".

Sin embargo, el portavoz evitó responder directamente cuando un periodista le preguntó si considera "falsa" la noticia que publicó el diario. También dijo que no iba a meterse en detalles sobre la compartición de datos de Inteligencia.









