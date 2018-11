La brutalidad del feminicidio de Lucía sigue causando indignación

Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Offidani, de 43, dos hombres de los tres acusados por el feminicidio de Lucía de 16 años, quien murió por un empalamiento, fueron absueltos de los cargos el pasado lunes, hecho que causó indignación entre la población argentina.

Un tercer acusado por el hecho, Alejandro Maciel, de 61 años, también fue absuelto.

Tras el anuncio, tendrá que pasar un lapso de diez días para conocer los fundamentos del fallo al que llegó el tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata.

Lucía, el feminicidio que ha indignado a Argentina

Por su parte, Fabiana Tunez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) señaló la urgencia con que en el país argentino se necesita que "una justicia con perspectiva de género"

Indignación, dolor, bronca y desconcierto. No me alcanzan las palabras para expresar todo lo que me genera el terrible Fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Desde el INAM acompañaremos la apelación . Necesitamos urgentemente una justicia con perspectiva de género