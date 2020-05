"La actitud de Trump y su manejo del covid-19 son un desastre": Obama

Para el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la gestión del actual mandatario ante la pandemia de Covid-19 no es el adecuado, pues su manera de manejar el problema y su actitud no son las correctas.

"Contra lo que estamos luchando es contra estas tendencias a largo plazo en las que ser egoísta, ser tribal, estar dividido y ver a los demás como enemigos se ha convertido en un impulso más fuerte en la vida estadounidense. Y por cierto, también estamos viendo eso internacionalmente ", señaló Obama, presidente de la nación de "las barras y las estrellas" de 2009 a 2017.

Actualmente, Estados Unidos es el país con más casos confirmados (1.300.079) y el mayor número de fallecimientos por el nuevo coronavirus (78.320).

Sobre la manera en la que su sucesor, Trump, ha manejado la situación del Covid-19, Obama catalogó la respuesta como "anémica e irregular" y criticó la manera de comportarse del actual presidente:

"Hubiera sido malo incluso con los mejores gobiernos. Ha sido un desastre absolutamente caótico cuando esa mentalidad – de ´¿Y qué hay para mí´ y "al diablo con todos los demás´ – cuando esa mentalidad se está operando en nuestro gobierno", dijo Obama.

La crítica se dio durante una conversación telefónica con excolaboradores de su gobierno llevada a cabo la noche del viernes donde Obama también tocó el tema del ex asesor de seguridad nacional Michael T. Flynn, quien en una entrevista de enero de 2017 con el FBI admitió haber mentido sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Washington durante la transición presidencial.

En ese entonces, Trump calificó el caso contra Flynn como una farsa, y parte de un "golpe" liderado por el FBI para sacarlo de la presidencia.

Ahora, Obama les dijo a sus amigos que está profundamente preocupado de que Trump, a pesar de sus recientes tropiezos, pueda aprovechar con éxito la plataforma de la presidencia en un momento en que Joseph R. Biden Jr., su exvicepresidente y el presunto nominado de su partido, se limita a hacer campaña desde su sótano en Delaware debido a la contingencia.