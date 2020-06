Jahmel Leach, nuevo caso de brutalidad policiaca en EU

El rostro amoratado del adolescente Jahmel Leach, se reproduce en medios locales de Nueva York, en un nuevo posible caso de brutalidad policiaca contra una persona afroamericana, arrestado durante uno de los episodios de vandalismo de la semana pasada tras las protestas antirracistas.

El alcalde de NY, Bill de Blasio, instó este jueves a la Policía a obtener "resultados pronto" en la investigación y adelantó que se divulgarán "en los próximos días".

El caso enerva el descontento desatado en torno al asesinato de George Floyd por el ex agente de Minneapolis Derek Chauvin ocurrido el pasado 25 de mayo.

La detención

Leach, estudiante de 16 años de El Bronx, fue detenido en los disturbios de East Fordham Road (El Bronx) el pasado 1 de junio por un incendio provocado en quinto grado, un delito menor, y tuvo que ser trasladado a un hospital tras ser "taseado", pero su madre no fue notificada del arresto hasta que llegó al hospital, lo que entra en conflicto con la legislación recientemente aprobada en el estado.

La Policía dice que tiene una grabación de una cámara corporal en la que se ve al adolescente encender una pila de basura en la calle, decir primero a las autoridades que no lo hizo él y después afirmar que le "obligaron" a hacerlo, tras lo cual recibió la descarga de la pistola eléctrica por parte de un agente, según recoge el medio local ABC7.

De acuerdo con la familia de Leach, el adolescente no estuvo involucrado en el vandalismo y solo miraba, mientras que un agente que estuvo presente la noche del incidente le dijo a su madre: "Lo lamento, es tan alto que pensé que era un adulto cuando fui por él".





Sin poder hablar

Según publica The New York Times, Jahmel no ha hablado públicamente sobre su arresto, pero espera que aparezca en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Aishah Miller, de 38 años, prima del detenido, dijo que Jahmel le dijo a sus familiares que él era parte de una protesta pacífica cuando la policía lo atacó.

"Tenía solo 16 años", dijo Miller. "Estaba con amigos. Se separó cuando la policía lo recogió y lo golpeó gravemente. Todavía no puede hablar ".

Yamil Miller, otro de sus primos, dijo que aún cuando las acusaciones contra el adolescente resulten ser ciertas, "la forma en que fue manejado fue inaceptable".

"Nadie que esté bajo custodia de la policía de Nueva York debería verse como si hubiera estado en Bagdad", dijo.

De Blasio

"Me he reunido con este joven y con su familia. Estoy muy preocupado. Quiero asegurar que obtenemos la verdad, quiero asegurar que hacemos un seguimiento basado en lo que dicen los hechos. Tendremos más que decir sobre el tema en los próximos días", dijo el alcalde durante su rueda de prensa este jueves, preguntado por el caso.

"Quiero ver una investigación hecha en cuestión de días, no voy a decir exactamente este día u otro, pero días. Y espero que el modelo a partir de ahora se centre en la rapidez y transparencia. Tenemos un gran impulso en transparencia ahora que se ha cambiado la Ley 50A. Tenemos que asegurar, y lo haremos, que la Policía de Nueva York hace esta investigación pronto y que trae resultados pronto", agregó.

Anoche De Blasio anunció a través de Twitter que la Policía neoyorquina ha abierto una investigación sobre lo sucedido y el responsable de Educación, Richard Carranza, escribió por su parte que el adolescente tiene "lesiones significativas: la mandíbula dañada y cortes, moratones e hinchazón por todo el cuerpo" debido a un "incidente" con los agentes.





(djh)