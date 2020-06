Islandia, el país que no sólo aplanó la curva, la eliminó

En el norte casi polar, Islandia, una isla salpicada de fiordos e iluminada por auroras boreales, muestra un enfoque peculiar para combatir el coronavirus.

Mientras el número de muertos y contagios se multiplica cada día en casi todo el planeta, la nación nórdica logró vencer al covid-19 y para ello, no ha necesitado decretar cuarentenas ni confinamientos obligatorios, entonces ¿qué hizo Islandia?

El 28 de febrero, Islandia aún no tenía un caso confirmado de covid -19, pero el Departamento de Protección Civil y Manejo de Emergencias del país quería estar preparado. ¿Y si alguien dio positivo? Se necesitaría un equipo para localizar a todos con quienes esa persona había estado en contacto.

"Estábamos hablando: 'Si ocurre el primer caso y cuándo ocurre, podría ser esta semana, simplemente no lo sabemos'", recordó Ævar Pálmi Pálmason, un detective del departamento de policía de Reykjavík. de acuerdo el New Yorker. "Y luego, dos horas después, recibimos la llamada". Un hombre que recientemente había estado esquiando en los Dolomitas se había convertido en el primer paciente conocido de coronavirus del país".

Otros dos policías, dos enfermeras y un criminólogo habían sido asignados al equipo de Pálmason. "Con nuestras técnicas de detección para encontrar personas, comenzamos a recopilar información del caso", dijo Pálmason. El hombre, según el equipo, había regresado a Islandia durante varios días antes de ser diagnosticado. Durante ese tiempo, había hecho todas las cosas que la gente hace normalmente: ir a trabajar, reunirse con colegas, hacer mandados.

¿Qué hizo Islandia para vencer al coronavirus?

Al detectar el primer caso se implementó que cualquiera que haya pasado más de 15 minutos cerca del hombre en los días previos a haber experimentado sus primeros síntomas se consideraba potencialmente infectado.

A medianoche, 56 contactos habían sido localizados y se les ordenó ponerse en cuarentena durante catorce días.

El primer caso fue seguido por tres casos más, luego por seis y luego por una embestida. A mediados de marzo, los casos confirmados de covid en Islandia estaban aumentando a un ritmo de sesenta, setenta, incluso cien por día.

Como proporción de la población del país, esto fue mucho más rápido que la tasa a la que crecían los casos en los Estados Unidos. Mientras tanto, el número de personas que el equipo de rastreo estaba rastreando aumentaba aún más rápidamente. Una persona infectada podría haber estado cerca de otras cinco personas, o cincuenta y seis o más. Una mujer joven era tan activa antes de dar positivo (ir a clases, ensayar una obra de teatro, asistir a la práctica del coro) que sus contactos sumaban cerca de doscientos. Todos fueron enviados a cuarentena.

El equipo de rastreo también siguió creciendo hasta tener 52 miembros. Para encontrar personas que habían estado expuestas, los miembros del equipo escanearon los manifiestos de los aviones y las imágenes de las cámaras de seguridad. Intentaron determinar quién estaba sentado junto a quién en los autobuses y en las salas de conferencias.

Islandia nunca impuso un bloqueo . Solo se ordenó el cierre de unos pocos tipos de negocios (clubes nocturnos y salones de belleza, por ejemplo). Casi nadie en Reykjavík usa una máscara. Y, sin embargo, a mediados de mayo, el equipo de rastreo casi no tenía a nadie a quien rastrear.

Durante la semana anterior, en toda Islandia, solo se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus. El país no solo había logrado aplanar la curva; al parecer, lo había eliminado prácticamente.

Casi todos en Islandia, literalmente, están relacionados con todos los demás, y si dos personas quieren saber cómo se entrelazan exactamente sus familias, pueden consultar una base de datos de genealogía administrada por una empresa de biotecnología islandesa llamada deCODE Genetics. Islandia pudo evaluar a tantas personas porque, en el punto álgido del brote, deCODE convirtió sus instalaciones de vanguardia en pruebas de detección del virus.

La reportera del New Yorker, Elizabeth Kolber, menciona que al entrar al país tuvo que ingresar una cuarentena "modificada" para periodistas. La lista de reglas contenía hasta condiciones sobre cómo usar, o realmente no usar, los baños públicos. Presentaba media docena de escenarios: "entrevista de una figura pública en un entorno de empresa privada", "entrevista de cualquier persona en un entorno privado al aire libre", con instrucciones detalladas sobre cómo se debe manejar cada uno. Se permitió una "entrevista de un servidor público en el lugar de trabajo", pero con numerosas condiciones. ("El director de la entidad pública debe ser informado y asentir a la entrevista incluso si no es el entrevistado ... El periodista no debe explorar el sitio, ni siquiera con una guía, sino solo visitar el espacio designado para la entrevista").

Al viajar, la terminal internacional de Logan estaba tan solemne y silenciosa. Ni una sola taquilla estaba abierta. En el avión, Elizabeth contó catorce asientos ocupados, de casi doscientos.

En el punto álgido del brote, el gobierno de Islandia impuso la prohibición de las reuniones de más de veinte personas. También cerró escuelas secundarias y universidades. (Las escuelas primarias y las guarderías permanecieron abiertas, en un horario limitado). Las restricciones comenzaron a disminuir a principios de mayo.

Para el 17 de mayo, Islandia había examinado el virus al 15.5 por ciento de su población. En los Estados Unidos, la cifra era del 3.4 por ciento.

Se instó a los médicos que se habían jubilado recientemente, a las enfermeras que habían realizado otros trabajos, a que todos se inscribieran. Cuando los nuevos casos comenzaron a diagnosticarse con gran prisa, el equipo de respaldo, junto con los médicos cuyas oficinas habían sido cerradas por la pandemia, aconsejó a las personas por teléfono. "Si tenía setenta años, si tenía presión arterial alta, lo llamaban todos los días", me dijo Möller. "Pero si eras joven y saludable, tal vez dos veces por semana. Y estoy seguro de que esto condujo a menos ingresos hospitalarios e incluso a menos ingresos de cuidados intensivos ".

Esto, a su vez, parece haber reducido las muertes. La tasa de mortalidad de islandia por covid -19 es uno de cada ciento ochenta casos confirmados, o solo 0.56 por ciento, uno de los más bajos del mundo.

En Islandia, las máscaras ni siquiera son parte de la conversación pública. Möller dijo que usar una podría ser aconsejable para una persona enferma y con tos, pero de todos modos esa persona no debería caminar en público.

"Creemos que no agregan mucho y pueden dar una falsa sensación de seguridad", dijo. "Además, las máscaras funcionan por algún tiempo, y luego se mojan y ya no funcionan".

Islandia fue uno de los últimos (más o menos) lugares habitables en la tierra en ser colonizados por humanos, en algún momento hacia fines del siglo IX. El análisis genético realizado por deCODE muestra que los habitantes originales de la isla eran principalmente hombres de Noruega y mujeres de las Islas Británicas.

Hoy, Islandia todavía está lejos de cualquier lugar. Su vecino más cercano, Groenlandia, es principalmente hielo, y la ciudad capital de Nuuk está a casi novecientas millas de distancia.