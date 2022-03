Invasión de Rusia a Ucrania, un antes y un después en Europa: Financial Times

La actual invasión rusa a Ucrania ha sido vista por diversos analistas como un punto que marcará un antes y un después en la historia mundial al considerarse el final de la era de la posguerra fría y un retroceso en la "Europa entera y libre" de a cuerdo con el Financial Times.



De acuerdo con, Ivan Krastev quien es un observador de los acontecimientos al este del Elba, ha señalado en días recientes para el diario The New York Times que ahora todas las personas vivimos en el "mundo de Vladimir Putin" en donde la fuerza pisotea al estado de derecho y los derechos democráticos.



Asimismo, en una publicación, el Financial Times, menciona que no cabe duda que este avance armado sobre tierras ucranianas por parte del Kremlin es una señal de que Putin buscará recuperar la mayor parte de los territorios que constituían la antigua Unión Soviética.

El primer paso para lograr lo anterior es la actual invasión con la que se busca hacer una esfera de influencia que se extienda a todos los estados de Europa del Este que se han unido a la OTAN desde la década de 1990 en adelante.

Actualmente, es difícil asegurar el camino que tomará este conflicto bélico, sin embargo los planes de Putin parecen no estar marchando según lo previsto debido a que se ha topado con un pueblo ucraniano unido y que ha resistido las intervenciones rusas de muy buena forma.



(Foto de personas desplazadas por guerra en Ucrania: Cuartoscuro)

De acuerdo con el diario inglés, Putin no podrá lograr sus objetivos diarios ya que este esperaba que los ciudadanos de Ucrania lo recibieran como un libertador generando que estas labores militares fueran fáciles y rápidas.

Asimismo, se señala en el artículo que a pesar de que la ocupación rusa se logre, el gobierno ruso no podrá someter a toda una nación con más de 40 millones de personas que cuentan con fuerza militar.

A lo anterior se le sumaría el apoyo de un mundo democrático y una alianza de la OTAN lo cual generará una unificación de varias naciones quienes ya atacan a Rusia con sanciones económicas.

Por otra parte, este conflicto armado ha demostrado que no se puede dar por hecho el orden mundial liberal que prevalece.

El Financial Times, señala que las problemáticas liberales que sufren los países que se desarrollan bajo este pensamiento, no terminan con Putin debido a que esta ideología ha estado bajo ataque desde hace mucho tiempo.

Retomando los resultados de la encuesta "Libertad en el mundo" realizada por Freedom House, los resultados apuntan que la libertad global ha disminuido en conjunto a lo largo de los últimos 16 años debido al nacimiento de poderes autoritarios, el populismo, el antiliberalismo y el nacionalismo dentro de democracias liberales.

¿CUÁLES SON LAS BASES DEL LIBERALISMO?





El liberalismo es una doctrina que busca la tolerancia de los individuos frente a otros pensamientos distintos tales como la religión o la política.

Este pensamiento fue enunciado por primera vez en el siglo XVII el cual busca controlar la violencia de los países rebajando el poder de la política.

Por lo tanto, el liberalismo busca, a través del estado de derecho y un gobierno constitucional, preservar y proteger la igualdad de derechos y la dignidad de las personas así como equilibrar los poderes de los estados modernos.

De igual forma, esta doctrina se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo económico debido a que uno de los derechos que protege es el derecho de propiedad y de realizar transacciones libremente.

Asimismo, se le ha ligado con las ciencias naturales modernas además de la visión que considera que la ciencia podría ayudar a comprender y manipular el mundo externo en beneficio propio.

Todo lo anterior ha estado bajo ataque debido a que los conservadores populistas se resisten intensamente de la cultura abierta que reina en los países liberales mientras anhelan que todos compartan la misma religión y etnia.

Ejemplo de esto es la India liberal que Gandhi y Nehru establecieron el cual se ha estado volviendo un estado hindú intolerante a causa del primer ministro de la India, Narendra Modri.

De igual forma, en Estados Unidos, el nacionalismo blanco se aplaude abiertamente dentro de algunas partes del partido republicano.

Otra muestra es que los populistas se exasperan con las restricciones impuestas por la ley como lo hizo Donald Trump al no querer aceptar el veredicto de las elecciones de 2020, lo cual generó que una turba enardecida asaltara el Capitolio.

(Foto de personas manifestándose en contra de guerra en Ucrania: Cuartoscuro)

Por otro lado los valores liberales de tolerancia y libertad de expresión también han sido cuestionados desde la izquierda en donde muchos progresistas consideran que la política liberal es demasiado lenta y ha fallado en atender las desigualdades económicas y raciales que han surgido a raíz de la globalización.

La izquierda a nivel mundial, se basa en un pensamiento que se extiende desde el estructuralismo del siglo XX y que pasa por el posmodernismo hasta la teoría crítica contemporánea que pone en duda la autoridad de la ciencia.

En la actualidad esta desconfianza a la ciencia se ha trasladado también hacia la extrema derecha en donde las identidades conservadoras son escépticas hacia las vacunas, las autoridades de salud pública y la experiencia en general.

Otro factor que ha generado que este pensamiento antiliberal prolifere fue la llegada del internet, el cual, en una primera instancia, creyó poder evitar la autoridad de los gobiernos, los editores y los medios, sin embargo desde Rusia hasta los conspiradores de QAnon, han utilizado esta herramienta para difundir desinformación y discursos de odio.

DEL LIBERALISMO A LO ANTILIBERAL

El actual escenario se desarrolló en el medio siglo que continuó después de la Segunda Guerra Mundial en donde hubo un consenso amplio en torno al liberalismo como a un orden mundial liberal.

La pobreza disminuyó y el crecimiento económico aumentó gracias a que los países se beneficiaron de una economía global abierta.

Lo anterior incluye a China quien logró ingresar a este mercado internacional y un resurgimiento moderno debido a su voluntad de jugar con reglas liberales tanto interna como externamente.

Sin embargo, el liberalismo clásico comenzó a reinterpretar con el paso de los años hacia tendencias que resultaron ser al final autodestructivas.

Por parte de la derecha, el liberalismo económico de la posguerra se convirtió en la década de 1980 y 1990a lo que hoy se denomina neoliberalismo en donde, bajo la influencia del economista Milton Friedman y la "Escuela de Chicago", se veneraba el mercado y se consideraba al Estado un enemigo del crecimiento económico.

Debido a lo anterior, las democracias avanzadas bajo el hechizo de las ideas neoliberales comenzaron a recortar los estados de bienestar y la regulación aconsejando a los países en desarrollo que hicieran lo mismo, trayendo consigo aumentos en la desigualdad y desprotegiendo a las personas de los caprichos del mercado.

De igual forma, estas acciones resultaron en la desregulación de los mercados financieros estadounidenses en las décadas de 1980 y 1990 así como en la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008.

La izquierda se centró en la elección y la autonomía individuales a pesar de que esta se produjo a expensas de las normas sociales y la comunidad humana lo cual socavó la autoridad de muchas culturas tradicionales e instituciones religiosas.

(Personas desplazadas de sus hogares por guerra en Ucrania: Cuartoscuro)

Tanto en la derecha como en la izquierda, las ideas liberales fundacionales fueron repensadas hasta llegar a extremos que luego erosionaron el valor percibido del propio liberalismo por lo cual la libertad económica evolucionó hacia una ideología antiestatal, y la autonomía personal hacia una cosmovisión progresista "despertada" que le daba prioridad a la diversidad por encima de una cultura compartida.

Lo anterior produjo una reacción violenta en donde la izquierda culpó al capitalismo mismo de la creciente desigualdad, y la derecha consideró al liberalismo como un ataque a todos los valores tradicionales.

Este pensamiento nació en Europa después de los 150 años de guerra religiosa incesante que siguió a la Reforma protestante, renació a raíz de las destructivas guerras nacionalistas de Europa a principios del siglo XX, se institucionalizó un orden liberal en la forma de la Unión Europea, y el orden global más amplio de libre comercio e inversión creado por el poder estadounidense hasta triunfar en los años de 1989 y 1991 cuando el comunismo cayó y los pueblos que vivían bajo él fueron liberados.

A pesar de lo anterior ha pasado más de una generación desde la caída del Muro de Berlín, y muchas personas han dado por sentadas las ventajas de vivir en un mundo liberal por lo cual las guerras destructivas y dictaduras totalitarias han desaparecido especialmente para los jóvenes de Europa y América del Norte.

La Unión Europea que tuvo un éxito espectacular en la prevención de la guerra en dicho continente, ahora era vista por muchos en la derecha como tiránica, mientras que por su parte los conservadores argumentaban que las medidas sanitarias de usar máscaras y vacunarse contra el covid-19 eran comparables al trato de Hitler a los judíos lo cual es algo que solo podría pasar en una sociedad segura que no tuviera experiencia de una dictadura real.

Además, esta doctrina no suele satisfacer a aquellos que quieren una comunidad basada en puntos de vista religiosos compartidos, etnicidad común, o tradiciones culturales densas.

En este punto han entrado regímenes autoritarios liberales como los de Rusia, China, Siria, Venezuela, Irán y Nicaragua a los cuales no les gusta la democracia liberal y quieren mantener su propio poder autoritario al grado de que han creado una red de apoyo mutuo que ha permitido , por dar un ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro en Caracas a pesar de haber llevado al exilio a más de una quinta parte de la población venezolana.

Dentro de estos regímenes se encuentra la Rusia de Putin, la cual ha proporcionado armas, asesores, apoyo militar y de inteligencia a prácticamente cualquier régimen sea cual sea. ,

Por un lado los populistas de derecha expresan su admiración por Putin, como lo hizo el expresidente estadounidense Trump, quien dijo que Putin era un "genio" y "muy inteligente" después de la invasión de Ucrania.

De igual forma populistas como Marine Le Pen y Eric Zemmour en Francia, el italiano Matteo Salvini, el brasileño Jair Bolsonaro, los líderes de la AfD en Alemania y el húngaro Viktor Orban han dado a conocer su simpatía por Putin.

El mundo liberal ha generado enormes aumentos en la igualdad de género y la tolerancia para las personas gay y lesbianas en las últimas dos generaciones, lo que ha provocado que algunos políticos de la derecha adoren la fuerza y la agresión masculinas como virtudes en sí mismas.

(Foto de personas manifestándose en contra de guerra en Ucrania: Cuartoscuro)

GUERRA EN UCRANIA

Debido a todo lo anterior es por eso que la guerra en Ucrania nos interesa e importa a todos ya que el bombardeo de la ciudades de Kyiv y Kharkiv le recuerdan al mundo de la manera más directa , cuáles son las consecuencias de una dictadura liberal.

En la actualidad y de acuerdo con el Financial Times, la Rusia de Putin se ve como un país resentido y revanchista que intenta revertir todo el orden europeo posterior a 1991 además de parecer una nación con un solo líder que está obsesionado con lo que él cree que es una injusticias histórica que intentará corregir sin importar el costo.

Cada vez con más fuerza, los ucranianos que se han unido a las filas de la milicia y luchan contra el enemigo han inspirado a todo el mundo, sumado a que su presidente, Zelenzky ha llegado a ser visto como un líder modelo el cual es valiente y una fuente de unidad para su nación.

Asimismo, para desventaja de Putin, la OTAN ha resurgido con mayor fuerza, Alemania ya no es el mayor amigo del Kremlin en Europa y ha anunciado la duplicación del presupuesto de defensa alemán y la voluntad de brindar armas al ejército ucraniano.

Los acontecimiento que han ocurrido en estas últimas semanas parecen no tener fin y al contrario, van en aumento conforme pasa el tiempo ya que aún Putin cuenta con muchos más recursos bélicos por ocupar.

Por otro lado los militares ucranianos comienzan a quedarse sin alimentos y municiones por lo cual habrá una carrera entre Rusia, que busca reabastecer sus propias fuerzas y la OTAN que busca reforzar la resistencia ucraniana.

De igual forma existe el riesgo de una escalada bélica directa entre Rusia y la OTAN a medida que aumentan los llamados a una "zona de exclusión aérea".

Los problemas del liberalismo no terminarán si Putin pierde ante sus intenciones de invasión ya que China, Irán, Venezuela y Cuba así como los populistas occidentales seguirán presentes, sin embargo la humanidad habrá aprendió cuál es el valor de un orden mundial liberal y que este no se mantendrá si no se lucha por él.

CAO