Indigna boda en España; decenas de invitados, sin cubrebocas, ni sana distancia

Una boda celebrada en el Casino de Madrid, en España, en plena tercera ola de covid-19, ha indignado al país europeo.

La celebración fue realizada el sábado, donde innumerables invitados bailan, comen y conviven sin medida alguna de sanidad.

De acuerdo con medios españoles, la boda fue entre Jaime Navarro, un excanterano del Real Madrid, y Beatriz Ungría, pariente de la familia real búlgara,

En una grabación difundida por redes sociales, los invitados están levantados de sus asientos y agitan las servilletas mientras se produce un baile por todo el salón, al fondo se escucha La Oreja de Van Gogh.

Ayer en el Casino de Madrid no había covid y se celebró de este modo una boda.

La pandemia no solo ha sacado a la luz el clasismo y el egoísmo, también la indecencia. pic.twitter.com/JBKzyNeIlp — Vivas (@SoniaVivasRive3) February 8, 2021

Imágenes de la celebración muestran a los invitados sin cubrebocas, ni sana distancia. Los únicos que usan mascarilla son los meseros y fotógrafos.

Videos y fotografías fueron compartidas sin pudor alguno por los asistentes de la boda, entre los que destaca Juan Lebrón, el número dos de pádel a nivel mundial.

También estaba presente Elena Tablada, expareja del cantante David Bisbal y cuñada de la novia. En semanas pasadas, Tablada denunció los tratos que su abuela había sufrido en el hospital donde murió por covid-19.

De acuerdo con el gobierno de Madrid, se pueden celebrar bodas y eventos sociales, tanto en interiores como exteriores, siempre y cuando el aforo no sea mayor al 50% y se use siempre cubrebocas y se procure la sana distancia. Lo que no ocurrió en la boda del Casino de Madrid.

Tras difundirse las imágenes de la boda, la Dirección General de Salud Pública ha abierto una investigación. De acuerdo con el diario español El Mundo, el caso quedó en manos de la Policía de Madrid.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, lamentó las imágenes y dijo que "no se pueden volver a repetir".

"Nos estamos peligrosamente inmunizando con los centenares de muertos que hay todos los días en España y de tanto escucharlo nos estamos volviendo insensibles a ese hecho", señaló Villacís.

No es la primera vez que el Casino de Madrid es el escenario de un evento multitudinario durante la pandemia. En octubre pasado, en plena segunda ola, se celebraron los premios del quinto aniversario del medio El Español.

Y, aunque los asistentes y los organizadores aseguraron que se cumplieron todas las medidas sanitarias, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tuvieron que disculparse por asistir al evento.

Actualmente España está comenzando a superar su tercera ola de covid-19. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el país europeo suma 2 millones 941 mil 990 contagios y 61 mil 386 decesos por el virus, mientras que apenas ha vacunado al 1.46% de su población.