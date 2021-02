Indígenas y sindicatos de Colombia inician nuevo paro contra gobierno de Duque

Centrales obreras, estudiantes universitarios e indígenas de varios departamentos de Colombia iniciaron este miércoles la tercera jornada de "paro nacional" contra el Gobierno del presidente Iván Duque para rechazar sus políticas económicas y sociales.

Desde tempranas horas decenas de manifestantes se reunieron en varios puntos de la capital colombiana con banderas del país y pancartas para continuar las protestas que se iniciaron el pasado 21 de noviembre.

"La pensión, derecho fundamental, no negocio. No más régimen de desAhorro individual, ni sus suciedades. No más estafas", se leía en unos de los carteles que los manifestantes portaron en su recorrido.

Desde ese día, miles de ciudadanos de las principales ciudades de Colombia han salido a las calles para manifestar su descontento con el Gobierno y sus políticas, lo que ha terminado en brotes de violencia y la muerte de una persona en Bogotá, si bien las autoridades investigan otros tres casos ocurridos en Valle del Cauca.

NUEVO PARO

Con mensajes como "Colombia despertó", "Resiste" y banderas whipalas, indígenas provenientes de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Risaralda iniciaron desde la Universidad Nacional una caminata hacia la céntrica Plaza de Bolívar.

En ese punto la Guardia Indígena, conformada por adultos que lideran esa comunidad, encabezaron la protesta sujetando la "chonta", un bastón de mando que les confiere su autoridad, después de llegar a Bogotá luego de horas de viaje desde sus lugares de origen.

"Hoy se moviliza la dignidad del pueblo colombiano, hoy se movilizan los pueblos indígenas de Colombia en defensa de la vida, La Paz, los territorios y en contra del 'paquetazo' de Duque", afirmó en su cuenta de Twitter el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Kankui.

A la manifestación se sumaron estudiantes de esa universidad pública que reclaman mayor inversión para el sector y quienes apoyan el pedido de las comunidades indígenas para que no sigan siendo asesinados, ya que se han convertido en objetivo militar de grupos armados ilegales en la convulsa región del Cauca (suroeste).

De igual forma, en la populosa localidad de Suba manifestantes se reunieron para caminar hasta el centro de la ciudad de forma pacífica, escenario que se repitió en el Parque Nacional, donde las centrales obreras iniciaron su caminata acompañados por la Policía.

RESPUESTA OFICIAL

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, afirmó a periodistas que la institución que encabeza tiene "todas sus capacidades" para acompañar las manifestaciones y "garantizar una jornada de manifestación pública pacífica.

"Nuestra misión el día de hoy es garantizar la seguridad y tranquilidad, no solamente de quienes quieren manifestarse, adelantar las protestas, marchas y desplazamientos, sino de aquellas personas que no comparten este propósito y quieren continuar con sus actividades cotidianas", dijo.

El alto oficial detalló que para esta nueva jornada de paro se han convocado en todo el país 134 concentraciones y 184 marchas, algunas de ellas con bloqueos de vías principales, si bien destacó que en Bogotá "hay una normalidad completa en el transporte masivo".

A modo de ejemplo, Atehortúa dijo en un primer balance que en todo el país han ocurrido siete bloqueos de vías, entre ellas las que conectan a Ipiales con Cali, Cali con Yumbo, Cúcuta con Tibú, Tadó con Pereira y Quibdó con Medellín, entre otras.

Entre tanto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que las autoridades seguirán "acompañando" las manifestaciones y que desde el Gobierno hablaron con las alcaldías locales para recomendarles tener una "coordinación con la fuerza pública para garantizar el orden público".

"¿Cuál es el llamado del Gobierno?, nuevamente a rechazar a los violentos, a no permitir las protestas que lleven al desorden y a la alteración del orden púbico, y pedirle a la Policía que continúe acompañando a los alcaldes a efectos de garantizar la tranquilidad de las personas que no están involucradas en la protesta y que quieren mantener la normalidad, concluyó.

