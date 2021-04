India, las cifras de terror por la pandemia de covid-19

NUEVA DELHI.- La India superó este lunes los 17 millones de casos y las 195 mil muertes por covid, tras cinco días rompiendo récords de contagios.

Con 352 mil 991 nuevos contagios y dos mil 812 muertes en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó el lunes los peores datos registrados hasta el momento, multiplicando por treinta el promedio de infecciones y fallecidos que reportaba hace solo tres meses.

El rápido deterioro ha llevado a la nación a una grave crisis en la que ve consumirse rápidamente las reservas del país, con escasez de oxígeno para tratar a los pacientes y de algunos medicamentos.

Esta segunda ola de contagios comenzó a finales de febrero, coincidiendo con una falta generalizada de precauciones entre la población y la circulación de variantes.





LAS VARIANTES

El Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), formado por diez laboratorios nacionales para analizar el comportamiento del virus, detectó altos números de las variantes halladas inicialmente en el Reino Unido y en Sudáfrica.

El INSACOG identificó así alrededor de mil 600 casos positivos para la variante de Reino Unido (B.1.1.7), y más de 100 muestras de la variante sudafricana (B.1.351), de un total de 15 mil pruebas analizadas, indicó el médico investigador Rajib Dasgupta.

A ello se suman 732 positivos para las dos mutaciones encontradas en la India (E484Q y L452R), a las que se les confiere una mayor capacidad de propagación y de esquivar el sistema inmune.

Sin embargo, los hallazgos difieren según la región, aclaró. Mientras en el estado occidental de Maharashtra, el más afectado, el 35% de las muestras con variantes se corresponden a las halladas en la India, en Nueva Delhi ese porcentaje es del 50% de la británica y la otra mitad de las mutaciones indias.

El INSACOG advirtió no obstante de que los análisis hasta ahora no son concluyentes, y "los datos actuales no sugieren que el aumento de casos se deba únicamente a una variante o a un factor en particular".

Pero esto no ha evitado que los temores a nuevas olas de contagio impulsadas por variantes originadas en la India haya llevado a varios países a imponer el veto a todas las personas procedentes del país asiático.

En los últimos días, Alemania, Emiratos Árabes, Canadá, Kuwait, Omán, Hong Kong, Arabia Saudí, Singapur, Nueva Zelanda y Bangladesh suspendieron los vuelos con la India como medida de seguridad, a los que se suma Italia, que anunció la prohibición de entrada para cualquiera que haya estado en el país asiático en los últimos 14 días, o Maldivas, que impondrá el veto a partir del martes.





LA REACCIÓN INTERNACIONAL

La pandemia de covid-19 en la India es "desgarradora", señaló el lunes el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha movilizado ayuda para asistir a ese país.

"La OMS está haciendo allí todo lo que está en sus manos, movilizando equipamiento y enviando ayuda que incluye botellas de oxígeno, hospitales móviles prefabricados y material de laboratorio", señaló el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El experto indicó que la OMS ha reubicado a dos mil 600 miembros de su personal en el país para apoyar la respuesta de las autoridades sanitarias indias en el terreno.

Tedros añadió que, "a nivel mundial, la pandemia sigue intensificándose, con los casos subiendo por novena semana consecutiva y las muertes por sexta".

"Ha habido tantos casos globalmente en la semana pasada como en los primeros cinco meses de la pandemia", ejemplificó.

Según la OMS, los casos globales de covid-19 desde el inicio de la pandemia ascienden a 146 millones, de los que 3.1 millones fallecieron, mientras que las redes sanitarias nacionales indican que en el planeta ya se han distribuido más de mil millones de dosis de vacunas anticovid.





LA AYUDA DE VARIOS PAÍSES

Una docena de países, incluido Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, han ofrecido a India el envío de suministros médicos para ayudar a aliviar la crisis de recursos que sufre la nación.

El Reino Unido aseguró hoy que hará "todo lo posible por aliviar el sufrimiento" de la India y enviará ventiladores ante la gravedad de la crisis.

La Unión Europea anunció también la respuesta coordinada de los Estados miembros para el envío de recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Francia y Alemania ya han informado respectivamente de su oferta de ayuda.

Asimismo, Estados Unidos anunció el domingo el envío "inmediato" de recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas para hacer frente de forma "urgente" a la grave crisis clínica.

El envió de componente químicos y principios activos para la fabricación de medicamentos es clave para la India, sede del Instituto Serum de la India (SII), productor de la fórmula anticovid del laboratorio AstraZeneca.

La semana pasada el fabricante indio había pedido públicamente al Gobierno estadounidense levantar las restricciones para la importación de materias primas para poder escalar la producción de vacunas, de la que Serum es productor global y principal proveedor de la India.

El brazo inversor del gobierno singapurense, Temasek, coordinó también este fin de semana el envío a la India de equipamiento médico de urgencia, entre ellos aparatos de respiración asistida.

La Fuerza Aérea india informó el sábado del envió de naves de carga hasta Singapur para trasladar los nuevos contenedores que permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento del país.

Esta crisis sanitaria, que ha dejado imágenes de hospitales saturados, escasez de algunos medicamentos para tratas el virus, y masivas cremaciones dado el aumento de muertes, han llevado también a China, Pakistán, Emiratos Árabes, y Australia, entre otros países, a ofrecer ayuda a la India.

"Como gesto de solidaridad con el pueblo de la India a raíz de la ola actual de covid-19, Pakistán se ha ofrecido a dar apoyo de socorro a la India, incluidos ventiladores, dispositivos BiPAP (para ayudar a respirar), máquinas digitales de rayos X, equipos de protección y artículos relacionados", aseguró en un comunicado el Gobierno paquistaní, enfrentado frecuentemente con la India.

La India superó este lunes los 17 millones de casos de la covid-19 y más de 195 mil muertes, en medio de una ola que, ha dicho el Gobierno indio, está "sacudiendo el país".





LA VACUNACIÓN

La India administró en los primeros 100 días de su campaña de vacunación un total de 141 millones de dosis contra el coronavirus.

El Ministerio de Salud indio reveló este lunes que las autoridades han administrado 141.9 millones de dosis en los primeros 100 días de la "mayor campaña de vacunación del mundo", que arrancó el 16 de enero en este país de unos mil 350 millones de habitantes.

Las autoridades indias se habían fijado el objetivo de vacunar completamente, con las dos dosis necesarias, a cerca de 300 millones de personas para finales de julio.

Pero las cifras diarias de vacunación arrojan dudas sobre la viabilidad de esta meta en un país que por el momento ha completado la vacunación de 22 millones de personas con una de las dos fórmulas en uso: Covishield de AstraZeneca y la Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech.

El país ha inoculado en las últimas 24 horas tan solo 995 mil 288 dosis, frente a los 3.1 millones del pasado lunes o los 3.7 millones del mismo día hace dos semanas.

Las dudas sobre la capacidad de la India de proveer un número suficiente de vacunas han aumentado en los últimos días tras el anuncio del Gobierno central de permitir a partir del 1 de mayo la inoculación de toda su población de mayores de 18 años, liberalizando además los precios de las vacunas.

"El Gobierno está diciendo que se ha abierto la vacunación a todo el mundo, pero las vacunas no están disponibles", denunció ayer en una rueda de prensa Balbir Singh Sidhu, ministro de Salud del estado norteño de Punjab, gobernado por el opositor Partido del Congreso.

Sidhu, acompañado por otros tres ministros de Salud de estados gobernados por el Congreso, afirmó que el plan del Gobierno obliga a los estados a negociar la compra de parte de las vacunas a pesar de que el SII advirtió que éstas no estarán listas hasta el 15 de mayo.

El ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, rechazó sin embargo el domingo en un comunicado que el país sufra escasez de vacunas y afirmó que la liberalización permitirá vacunarse por la vía privada "a aquellos que puedan permitírselo", mientras que el Estado seguirá administrando al resto vacunas de forma gratuita.





ACV