Imponen toque de queda, la última medida en Europa para frenar covid

Roma.- Francia tiembla frente a la segunda ola de la pandemia. Este jueves registró un nuevo récord de 41,622 nuevos casos de covid en las últimas 24 horas.

Es por ello que el gobierno francés ha decretado la extensión de su toque de queda en gran parte de su territorio. Una medida que afectará a dos tercios de la población, es decir a unos 46 millones de ciudadanos. El toque de queda entrará en vigor la medianoche del viernes.

Italia, Suiza y Bélgica también anunciaron nuevos cierres y restricciones por la segunda ola de la covid-19.

En Alemania ha habido más de diez mil infecciones en los últimos días. Significa que más del 70% de las camas de cuidados intensivos ya están ocupadas por pacientes con coronavirus.

Dinamarca cerrará su frontera con Alemania debido al aumento de las infecciones en ese país. Dinamarca ha registrado su cifra diaria más alta con 760 casos.

EN ITALIA, YA HAY TOQUE DE QUEDA

En Italia, La región de Lacio, cuya capital es Roma, han introducido un toque de queda que comenzará el viernes a las 24:00 y hasta las 5:00 horas como medida para frenar el contagio de coronavirus que se ha disparado sobre todo en la capital.

El presidente de Lacio, Nicola Zingaretti, firmó anoche la ordenanza en la que también se introduce la obligación de docencia a distancia para la enseñanza secundaria superior, los alumnos mayores de 14 años, para al 50% de los alumnos, con la intención de descongestionar el transporte público en las horas punta.

También está prevista la remodelación de la red hospitalaria para llegar a las 3 mil camas dedicadas a los enfermos de covid-19.

La medida del Lacio se une a los toques de queda desde las 23:00 a las 6:00 que ya han tomado Lombardía y Campania, las otras dos regiones más afectadas en esta segunda ola de la pandemia.

A partir de la noche del viernes 23 de octubre, en esta región del centro de Italia con 5.8 millones de habitantes se prohíben los desplazamientos nocturnos por el territorio de la región, salvo viajes motivados por necesidades comprobadas (laborales) y por desplazamientos motivados por situaciones de necesidad o urgencia, o por motivos de salud, se lee en la ordenanza.

Se requerirá la autocertificación, ya aplicada durante el confinamiento nacional de marzo.

Según declaró este miércoles el asesor del Ministerio de Sanidad Walter Ricciardi, la pandemia de coronavirus está ya "fuera de control" en algunas zonas metropolitanas como Milán (norte), Nápoles (sur) y Roma, y por ello se requieren medidas más contundentes.

"Algunas áreas, como Milán, Nápoles y probablemente Roma, están ya fuera de control desde el punto de vista de control de la pandemia, tienen números demasiado altos para contenerlos con el método tradicional de pruebas y rastreo", dijo durante una conferencia en la Universidad Católica, recogida por los medios locales.

Los contagios de coronavirus se han disparado en Italia hasta los 15 mil 199 en las últimas veinticuatro horas, una cifra nunca antes registrada, y 127 personas murieron, un dato que no se veía desde mayo, según el parte del miércoles del Ministerio de Sanidad.

La región más afectada es Lombardía (norte), con 4 mil 125 nuevos positivos, más del doble que el martes, y otra especialmente golpeada es Campania (sur), con mil 760 casos.

TOQUE DE QUEDA DE MILÁN

“Hace unos minutos empezó el toque de queda en Milán, donde los casos de contagio se han triplicado en una semana. Pero no es sólo aquí... El número de contagios de hoy a nivel nacional no ayuda a mantener las esperanzas y creer que no tendremos un nuevo confinamiento, pero ya de 24 por 24”, escribió en Facebook la periodista Cynthia Rodríguez.

Milán ha sumó un total de 16 mil 709 nuevos contagios (mil más que ayer) y 136 muertos más.

“El mensaje es unánime: ‘Quédense en casa’, porque en realidad no importa que cierren antros y restaurantes por la madrugada cuando por la mañana el transporte público va hasta el gorro”, escribió Cynthia Rodríguez, quien vive en Milán.

Y aunque, Cynthia asegura que, el primer ministro Giuseppe Conte insiste en que octubre no es marzo, dando a entender que el virus no es el mismo, hay un número que sí preocupa y que puede cambiarlo todo: el de los pacientes en terapia intensiva que hasta hoy son 992 (66 las últimas 24 horas y 56 hace 48 horas).





Cuando lleguemos a los 2 mil 300 pacientes en terapia intensiva será nuestro 'punto de no retorno', porque la gran preocupación se refiere a los hospitales. Porque es cierto que muchos establecimientos de salud están aguantando, pero otros están en problemas, en algunas ciudades los lugares comienzan a agotarse

“OCTUBRE NO ES MARZO”

Otra diferencia que “octubre no es marzo” es en la edad de los pacientes. En comparación con la primavera pasada, la edad promedio de las personas con síntomas graves ha disminuido, o sea que sí, son los jóvenes quienes están contagiando a los otros, dice Rodríguez en su publicación. Donde agregó que, ayer había 926 personas ingresadas en cuidados intensivos, hace una semana, el 14 de octubre, eran cerca de la mitad, 539.

Esta es la cifra alarmante y sobre esto se están modulando las intervenciones. Con el convencimiento de que más de 2 mil 300 personas en condiciones graves el sistema corre el riesgo de colapsar y entonces sí, como dicen los italianos 'saremo di nuovo punto e a capo', o lo que es lo mismo, volveremos a empezar desde el principio

“Y lo peor, de nuevo, será para el personal médico que, a diferencia de la vez pasada, ya los encontraremos cansados. Otra cosa por la que efectivamente octubre no es marzo”, añadió.

Cynthia Rodríguez acompañó su texto con una imagen tomada a media noche en la zona dei Navigli, los canales milaneses de la "movida", ya en toque de queda.

cmo