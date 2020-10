Iglesia de Inglaterra apoyó más a pederastas que a víctimas: reporte

LONDRES.- En el Reino Unido, la Iglesia anglicana ha perdonado a agresores sexuales vinculados a su organización y además no tomó en serio acusaciones de víctimas y no acudió a tribunales civiles, de acuerdo con una Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA, por sus siglas de inglés).

De acuerdo con el análisis, prefirió proteger su reputación y apoyó más a agresores que a víctimas, por lo que la institución fue donde se refugiaron agresores.

Según se detalla en el reporte, en total, entre la década de 1940 y 2018 solo en Inglaterra y Gales fueron condenados 390 agresores sexuales vinculados a la Iglesia.

"Algunos de ellos fueron perdonados por autoridades eclesiásticas e incluso se les permitió continuar trabajando con niños. Según los investigadores, esa medida la utilizan algunos líderes religiosos para justificar la falta de respuesta adecuada a las acusaciones", publicó el medio RT.

Como resultado, el clima interno de la Iglesia en Inglaterra —gracias al que "los presuntos agresores fueron tratados con más apoyo que las víctimas"— permitió que la institución se convirtiera en "un lugar donde los abusadores pudieran esconderse", concluyen los investigadores.

"La Iglesia descuidó el bienestar físico, emocional y espiritual de los niños y jóvenes a favor de proteger su reputación, lo cual estaba en conflicto con su misión de amar y cuidar a los inocentes y vulnerables", indica el reporte.

La IICSA fue iniciada en 2014 por orden de la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Theresa May. La investigación se limita a las ramas de la Iglesia anglicana en Inglaterra y Gales.

En 2018 la organización recibió 449 inquietudes, de las cuales más de la mitad se refería a cargos de la iglesia. No obstante, la congregación no tomó en serio las acusaciones y prefirió no acudir a tribunales civiles, asevera la IICSA.

CRITICAN CONFLICTO

La presidenta de la IICSA, Alexis Jay, declara que, durante décadas, la Iglesia Anglicana "no protegió a los niños y jóvenes de abusadores sexuales y, en cambio, propició una cultura en la que los perpetradores podían esconderse", en detrimento de las víctimas.

Criticó que, al actuar así, el credo mayoritario en el Reino Unido "estaba en conflicto directo con su propio propósito moral de proporcionar cuidado y amor para los inocentes y vulnerables" en la sociedad.

El informe lamenta que, en Gales -también objeto de la investigación-, la comunión anglicana ni siquiera ha conservado registros suficientes que permitan examinar los posibles abusos cometidos en el pasado.

La Iglesia de Inglaterra, con la reina Isabel II a la cabeza, es la religión oficial en territorio inglés, tiene ramas en Escocia, Gales e Irlanda y es matriz de la comunión anglicana global.

Previo a la publicación del informe, el primado arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, se disculparon en una carta por el "vergonzoso" comportamiento de la Iglesia y prometieron "escuchar, aprender y actuar" según las recomendaciones del documento.

Entre otras cosas, el estudio propone que la Iglesia Anglicana mejore la gestión de denuncias y expulse a los culpables de abusos; que centralice la contratación de agentes de protección infantil en lugar de dejarla en manos de las diócesis; que comparta información sobre el traslado de clérigos entre territorios y que ayude económicamente a las víctimas.