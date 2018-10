Iglesia chilena prohíbe a los curas tocar genitales y besar a menores en la boca

REDACCIÓN 02/10/2018 01:20 a.m.

Un nuevo escándalo se presenta nuevamente para el clero en Chile, esto debido a la decisión de publicar una instrucción dirigida a sacerdotes de este país en la cual prohíbe entre varias cosas, dar "abrazos demasiado apretados", "dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales o el pecho", "dar masajes", "besar en la boca" o "recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes" el cual fue difundido a través de la web.

Este manual firmado por Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, no habla directamente de abusos sexuales, sino de "señales equívocas" o de "hechos dolorosos". Por su parte, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez en Chile, manifestó estar en "estado de shock" tras leer el documento de nueve páginas que la Iglesia retiró unas cuantas horas después de haber sido publicado en su página web a las pocas horas y tras haber causado la polémica. "Hay una falta de comprensión brutal".

El documento se titulaba Orientaciones que fomentan el buen trato y la sana convivencia pastoral y, según explicaba Ezzati en la introducción, era un documento de trabajo preliminar que debía alcanzar una versión definitiva en abril de 2019. En el capítulo referido a las "muestras de afecto", prohíbe a los sacerdotes "abrazar por detrás", "luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada", "cualquier expresión de afecto que el niño, niña, adolescente y personas vulnerables no aceptan y rechazan" y recomienda "utilizar el tacto solamente según lo apropiado o según lo permitido por la cultura local". En otro de los apartados del manual se hace referencia a "las conductas que pueden ser malinterpretadas y que, por lo tanto, hay que evitar". En esa línea, señala que los sacerdotes no deben "violar la privacidad, mirando o sacando fotos, mientras los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables estén desnudos, se visten o se duchan" o "usar lenguaje inapropiado y soez". "Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible", indica el documento.





Tras su retiro, el arzobispado indicó que se trataba de un instrumento de trabajo hecho de acuerdo con estándares internacionales y que "se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos de forma literal y que no son adecuados o que se prestan para interpretaciones incorrectas". "Presentamos las disculpas del caso y publicaremos una nueva versión en el más breve plazo", agregaba el comunicado. A las víctimas les parece "vergonzoso". "Demuestra claramente que la Iglesia no entiende nada de esta tragedia. Es indignante", señala Jaime Concha, médico chileno de 55 años, que entre los 10 y los 17 sufrió abusos de religiosos en su colegio de la congregación marista. "No son muestras de cariño, sino delitos contra niños, niñas y adolescentes. Es lo que nos hicieron a nosotros cuando nos atacaron sexualmente".





La crisis de la Iglesia se destapó con la visita del papa a Chile en enero, donde puso en duda la veracidad de las acusaciones de las víctimas. Francisco, sin embargo, se dio cuenta de su error y encargó una investigación, considerada histórica. Invitó a algunos de los que sufrieron abusos a su residencia para escuchar sus testimonios y convocó a la Conferencia Episcopal chilena al Vaticano, donde los 34 obispos tuvieron que presentar su renuncia.





Hasta ahora, el Papa ha cursado siete dimisiones y ha decidido personalmente expulsar del sacerdocio por delitos sexuales a dos reconocidos religiosos. El sacerdote Cristián Precht, un icono de la lucha contra la dictadura, y Fernando Karadima, símbolo del clasismo, del apego de una parte de la Iglesia al poder económico y social, de la derecha doctrinaria que defendió el régimen militar de Pinochet. La limpieza que está llevando adelante Francisco y la arremetida de la Fiscalía chilena han alcanzado a religiosos de distintas fracciones de la Iglesia chilena que, a diferencia de otros países, está fuertemente ligada al proceso político nacional de las últimas décadas.





(Con información de El País)