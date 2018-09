Iglesia alemana ignoró abusos, ahora pide perdón

REDACCIÓN 25/09/2018 04:13 p.m.

La Conferencia Episcopal Alemana admitió su "vergüenza" por haber "ignorado durante años" a las víctimas de pederastia y recuerda que se trata de delitos que deben ser "debidamente castigados".

El presidente de la Conferencia Episcopal alemana, el cardenal Reinhard Marx, pidió este martes perdón a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica alemana y lamentó profundamente que la institución tardase tantos años en poner freno a este tipo de delitos.

Me avergüenzo" por ello, dijo. "Durante demasiado tiempo, en la Iglesia se han negado abusos, se han encubierto abusos y se ha mirado hacia otro lado. Por este fracaso y por todo el dolor causado, pido perdón", dijo el religioso.

Se debe decir bien claro: el abuso sexual es un delito. Los culpables deben ser castigados. Esto no puede quedarse sin consecuencias, los afectados tienen derecho a que se haga justicia", agregó desde la ciudad alemana de Fulda, donde hasta el jueves se reúne la Conferencia Episcopal.

Iglesia en EU indemnizará a víctimas de abusos

Muchas personas ya no confían en nosotros y lo entiendo", subrayó. "Hemos prestado poca, cuando no ninguna, atención a las víctimas, las hemos descuidado", llegó a decir en un momento de su intervención.

El cardenal expresó sus disculpas públicas el mismo día en el que, acompañado por varios expertos, presentó oficialmente un estudio sobre los casos de abuso sexual a menores registrados en la Iglesia alemana entre 1946 y 2014, cuyos resultados ya habían sido avanzados días atrás por medios alemanes.

De acuerdo con el informe encargado por la Conferencia Episcopal alemana, se contabilizaron por lo menos los casos de 3,677 menores de edad víctimas de abusos por parte de 1,670 religiosos.

No obstante, los detractores del informe critican que no refleja la dimensión de los abusos sistemáticos debido a que los autores no tuvieron acceso a los documentos originales guardados en archivos eclesiásticos. Asimismo, denunciaron que faltan declaraciones de víctimas y que se destruyeron documentos antes de comenzar el estudio.

Johannes-Wilhelm Rörig, representante especial designado por el gobierno alemán contra el abuso sexual a menores, insistió en que la Iglesia pague una indemnización a las víctimas que "todavía sufren de esta herida abierta".

La Iglesia también debería otorgar a las autoridades el acceso a sus archivos para que cada denuncia pueda ser investigada de manera criminal, agregó.

Jörg Schuh, director del centro Tauwetter con sede en Berlín para víctimas de abuso sexual, dijo que lo que sucedió en Alemania fue parte de un problema global que enfrenta la Iglesia Católica.

Me gustaría que el Papa lo convirtiera en su tema número uno, para que su Iglesia realmente trabaje en ello", dijo.

El papa Francisco dijo desde Estonia, donde se encuentra en visita pastoral, que los escándalos de abusos son en parte responsables del alejamiento de la Iglesia de muchos jóvenes.

