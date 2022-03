“Hooligans mexicanos”: dos perros chihuahua aterrorizan a un pueblo inglés

Dos perros chihuahua están aterrorizando al pueblo inglés de Corsham, en el condado de Wiltshire, según dio a conocer el diario británico The Sun.

Los perros, que han atacado a otros más grandes, incluso han sido apodados “hooligans mexicanos” y “mini amenazas” por los habitantes de Corsham.

Uno de los caninos que fueron atacados es un pastor alemán que llegó a ser perro policía. El dueño emitió una queja a las autoridades, diciendo que los “desagradables” chihuahuas “corren salvajemente” sin correa.

LOS CHIHUAHUAS, ENTRE LAS RAZAS MÁS PEQUEÑAS

Por medio de redes sociales, la concejala Ruth Hopkinson emitió un mensaje a los habitantes de Corsham:

“Puede que usted considere a su perro ‘amistoso’, pero puede reaccionar de forma inesperada cuando se enfrente a otro perro o incluso a un niño. En cualquier caso, mantenga a su perro bajo su control en todo momento, preferiblemente con correa en zonas públicas”.

“Cualquier daño que cause su perro, incluidas las facturas del veterinario por otros perros o corderos muertos, es responsabilidad suya”, concluyó.

Hopkinson le dijo a The Sun que, aunque los chihuahuas son una de las razas más pequeñas del mundo, “el tamaño de un perro no refleja su agresividad”. También reveló que esta queja no es la primera queja que recibe al respecto.

"No llevaban correa y el dueño pensó: 'solo son pequeños, son amistosos'. Pero hay que tener mucho cuidado", pidió.

ACV