Hombre muere ahogado al proponerle matrimonio a su novia

Las vacaciones de Kenesha Antoine y Steven Weber en Tanzania pasaron de ser un viaje de ensueño a toda una pesadilla.

Steven tenía planeado proponerle matrimonio a Kenesha desde un estanque, pero en su intento murió ahogado.

Un video publicado por la propia Antoine, Weber aparece detrás del cristal mientras muestra una hoja de papel en donde tiene escrito un mensaje que decía: "Todo lo que amo de ti, lo amo más cada día".

Luego, Steven le da la vuelta a la hoja donde está la propuesta de matrimonio, mientras saca un anillo de compromiso de la bolsa de su traje de baño. Ahí termina el video.

Sin embargo, Steven nunca salió del estanque, no pudo escuchar la respuesta de Kenesha.

Un largo post de Facebook de Antonie refiere que Weber falleció ahogado tras proponerle matrimonio.

"Nunca saliste de esas profundidades, así que nunca llegaste a oír mi respuesta '¡Sí! ¡Sí, un millón de veces sí, me casaré contigo!' Nunca nos llegamos a abrazar y celebrar el comienzo del resto de nuestras vidas juntos", dice la publicación.

Y continuó: "No hay palabras lo suficientemente adecuadas para honrar el alma hermosa de Steven Weber. Eras una luz brillante para todos los que te encontrabas. Fuiste amable, compasivo, me hacías llorar de risa con regularidad y me colmabas de un amor que nunca había experimentado".

Añade: "Llevaré la bendición del amor que compartimos para siempre. Te encontraré y me casaré contigo en la próxima vida. Te amo tanto y siempre lo haré".

Antoine ha recibido muchos mensajes de condolencias por parte de desconocidos y amigos por el fatídico momento que vivió.

Al respecto, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que están al tanto de la muerte del ciudadano estadounidense en Tanzania, así como estar listos para brindar toda la asistencia consular apropiada.

Con información de Infobae

