Hombre es arrestado por enseñarle a manejar a su perro

Este domingo, tras una persecución a 175 kilómetros por hora, un hombre fue arrestado en Washington, Estados Unidos, por chocar contra dos vehículos mientras trataba de enseñar a manejar a su perro, según justificó al momento de ser aprehendido por la policía. "Desearía poder inventar esto", narra una portavoz de la Patrulla de la capital de EU, la agente Heather Axtman.

Tras impactar a los vehículos y no detenerse, el sujeto fue perseguido por policías estatales sobre la Interestatal 5, expone la cadena CNN.

"Conducía de manera muy errática. Tan erráticamente que varias personas llamaron al 911", señaló.



Al intentar arrinconar el vehículo del sospechoso, uno de los elementos de seguridad se percató de que un perro pitbull estaba sentado en el asiento del conductor mientras el sospechoso maniobraba el volante.

Así, mientras intentaba evadir a los policías, el sujeto condujo por Centennial Trail en Lakewood, un sendero para peatones y ciclistas en el condado de Snohomish, sin embargo, "el hecho de que no hubiera nadie en el camino no es nada menos que milagroso", añadió Axtman.

Para concluir con la persecución, los agentes utilizaron tiras de púas

"He sido una agente durante casi 12 años y wow, nunca había escuchado esta excusa. He estado en muchas persecuciones a alta velocidad, he detenido muchos autos y nunca he tenido una excusa de que le estaban enseñando a su perro a conducir", agrega la agente.

La Patrulla del Estado de Washington acusó al hombre de conducir de manera imprudente, chocar y no detenerse, conducir bajo influencia de sustancias tóxicas y eludir el delito. Señalamientos por los que se le fijó una fianza se fijó en 8 mil 500 dólares.

En cuanto al perro, Axtman dijo que se trata de una "niña muy dulce" que fue llevada a un refugio de animales después de que arrestaron a su dueño.

(diego joaquín)