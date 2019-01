Hielo de Antártida se derrite seis veces más rápido que hace 40 años

XINHUA 14/01/2019 08:28 p.m.

WASHINGTON.- Científicos estadounidenses y holandeses encontraron que la pérdida anual de masa de hielo en la Antártida se incrementó seis veces en los últimos 40 años.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences mostró que el derretimiento acelerado elevó el nivel de los mares del mundo más de 1.2 centímetros de 1979 a 2017.

Es la mayor evaluación de la masa de hielo de la Antártida y abarca 176 cuencas e islas circundantes.

Los investigadores compararon la acumulación de nevadas en las cuencas interiores con la descarga de hielo de los glaciares en sus líneas de contacto con la tierra.

La tasa de derretimiento se incrementó drásticamente en el nuevo siglo. De 1979 a 2001 se ubicó a un promedio de 48 gigatoneladas anuales por década, pero el ritmo aumentó 280% para ascender a 134 gigatoneladas de 2001 a 2007, según el estudio.

"Conforme se siga derritiendo la capa de hielo antártico, esperamos un aumento del nivel del mar de varios metros desde la Antártida en los próximos meses", dijo el autor principal del artículo Erig Rignot, profesor de ciencias del sistema Tierra de la Universidad de California en Irvine.

JGM

