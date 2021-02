“He aceptado los riesgos que conlleva por lo que hice”: Edward Snowden

Edward Snowden, exespía estadounidense es el autor de una de las mayores filtraciones de secretos de Estado de la historia, desde que en 2013 hizo público el programa de vigilancia masiva a escala mundial por parte de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés).

Actualmente, se encuentra exiliado en Rusia y sin pasaporte, pero afirma, que no tiene miedo, pues siempre ha aceptado los riesgos de las cosas.

Tras los atentados del 11 de septiembre, Snowden se enroló en los servicios secretos lleno de entusiasmo e ideas de venganza. En los años que siguieron participó de manera decisiva en la digitalización del trabajo de la CIA y la NSA. Y con el tiempo empezó a albergar cada vez más dudas de que el programa de espionaje universal estuviese al servicio del bien.

En entrevista con El País, habló sobre su vida actual y las complicaciones que le han traído haber hecho público el programa de vigilancia masiva a escala mundial que llevaban a cabo los servicios secretos estadounidenses, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional.

Actualmente vive en Moscú, luego de ser declarado enemigo del Estado en Estados Unidos.

El exanalista afirma que no puede moverse de aquel país. Ha presentado solicitudes de asilo en Alemania y en Francia, pero los Gobiernos buscaron argumentar para no dejarlo entrar.

Aunque existe una posibilidad de que Alemania le conceda asilo político, también podría ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos, pero dice que “no tiene miedo”.

“Si un Gobierno europeo como, por ejemplo, el alemán, me permite entrar en su territorio, estaré preparado para hacerlo”, dijo para El País.

“Ahora sé que nunca más volveré a tener control sobre lo que me pase. A lo mejor me atropella un autobús o se me cae encima un edificio; o me devuelven a Estados Unidos. Puede que unos agentes de la CIA me maten a tiros aquí mientras voy por la calle, o que un país europeo me acepte y pueda vivir una vida feliz hasta que, en algún momento, Estados Unidos me reclame.”.

Aseguró que es necesario acabar con el mal uso del poder que hacen los gobiernos, pues si no, se perderá la influencia sobre ellos; además de la sociedad y la democracia.

“No son decisiones que podamos tomar. Nadie nos ha preguntado, no hemos dado nuestro consentimiento para que nuestros datos sean transmitidos a los servicios secretos. Pero si pienso dónde estábamos en 2013 y dónde estamos ahora, también veo que algunas cosas han cambiado. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea no es más que un ejemplo de una sensibilización cada vez mayor en relación con ese tema”, explica.

