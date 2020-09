''Haz las cosas bien, idiota'', humilla pastor evangélico a su esposa

SAO PABLO.- La agresión de un pastor evangélico en contra de su pareja quedó al descubierto tras una transmisión en vivo con sus seguidores.

El momento fue capturado por algunos usuarios que de inmediato cuestionaron el actuar del pastor. El pastor no se dio cuenta que la transmisión ya había comenzado al momento de la agresión, en donde se escucha un golpe y un gritó a su mujer: "Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!".

El pastor brasileño identificado como Edson Araujo, es líder religioso de la iglesia Dios es Amor, en Sao Paulo, quien no se habría dado cuenta que su señal ya estaba en directo antes de comenzar su mensaje a sus feligreses.

Tras el incidente, Araujo siguió con su mensaje, comenzando con su discurso: "Acepten la paz del Señor", inició diciendo.

Pero que hdp !! En Brasil !Pastor evangelico golpea a su mujer sin saber que ya estaban filmandolo !!! ?? Reverendo HDP pic.twitter.com/nR1ipP5EpR — Vanessa ?? (@Vanessa37072575) September 21, 2020

Tras polémica y luego de virialización del video, el pastor salió a ofrecer disculpas por el episodio en compañía de su esposa, quien no habló en ningún momento.

"Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa ".

La situación generó indignación en Brasil, donde muchos usuarios han criticado al pastor, su iglesia, seguidores e incluso han recalcado la importancia de denunciar las agresiones contra las mujeres.

Por el momento no hay certeza de si el pastor continuará o no en la iglesia que representa.





