Hay subregistro de 60 mil muertos por covid en EU: NYT

El número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos asciende a 200 mil y no 140 mil, como señalan las cifras oficiales, de acuerdo a un análisis del The New York Times en la revisión de los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades.

El diario estadounidense señala que comparó el exceso de muertes con los registros de años pasados, para encontrar la cifra real de fallecimientos por la pandemia de covid-19.

El NYT destaca que el número de muertes por coronavirus estaría subestimado en la Unión Americana, ya que las personas están falleciendo por muchos efectos del virus, así como por otras causas vinculadas a la pandemia.

Agrega que el covid ha mostrado un patrón de movimiento al sur y al oeste desde que fue epicentro en Nueva York, la misma ruta han seguido las muertes inusuales.

Al inicio, el exceso de muertes se ubicó al noreste, misma zona del primer epicentro de contagios, entre Nueva York y Nueva Jersey.





LAS REGIONES CON EXCESO DE MUERTES EN EU

Noroeste, 95 mil.

Sur, 57 mil.

Oeste, 29 mil.

Medio Oeste, 38 mil.





El recuento de la Universidad John Hopkins señala que EU tiene 5.2 millones de contagios acumulados de covid-19 y 166 mil muertes por la enfermedad.





(Luis Ramos)