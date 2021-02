¿Hay riesgo en las actividades cotidianas? Esto hacen en el mundo

A medida que los estados comienzan a reabrir partes de sus economías y las personas se cansan de una cuarentena total, se debe considerar el nivel de riesgo de diversas actividades para tomar decisiones sobre lo que es seguro y lo que se debe evitar.

Después de lo vivido en los cuatro meses transcurridos desde que el SARS CoV-2 apareció fuera de China, si algo está claro es que el riesgo cero de infectarse con el coronavirus no existirá y que para reanudar una vida más o menos normal tendremos que aceptarlo.

Numerosos países han empezado a levantar las cuarentenas o están por hacerlo, por lo que regresar a las actividades cotidianas ahora será diferente, por ello diversos expertos han señalado los lugares donde podrá haber más contagios por lo que es recomendable tener medidas.

REUNIONES, EL MAYOR RIESGO

De acuerdo con la Doctora Susan Hassig, profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, consultada por Business Insider, reunirse con familiares o amigos que no viven en su hogar conlleva un alto riesgo de infección.

"Si no has estado viviendo con ellos, entonces existe un riesgo potencial", dijo.

Es poco probable que familiares y amigos usen máscaras o distancia social en estas reuniones, y las personas asintomáticas podrían transmitir el virus allí.

Si decide reunirse con familiares o amigos, debe considerar la edad y las condiciones subyacentes de las personas que viven allí y con las que vive.

De acuerdo con expertos consultados por el New York Times, lo ideal es que la gente socialice solo con las personas que viven en la misma casa. Si deciden reunirse con amigos, el riesgo es mayor, pero pueden tomar precauciones. Es importante que las reuniones sean pequeñas; que no compartan comida, utensilios ni bebidas; que mantengan sus manos limpias; y que conserven una distancia de al menos dos metros de las personas con las que no viven.

En Estados Unidos, los 50 estados ahora han emergido parcialmente de las órdenes de confinamiento por el coronavirus, pero solo un puñado de ellos han mostrado una mejora significativa en las tasas de contagio.

Todos los estados han tomado medidas relacionadas con el coronavirus, pero las restricciones varían, al igual que el periodo de tiempo en el que las medidas tienen vigencia; sin embargo, en la mayoría de los estados se permiten reuniones que no excedan 10 o 20 personas.

RIESGO MEDIO, RESTAURANTES Y GIMNASIOS

De acuerdo con los expertos, ir al gimnasio puede ser de riesgo medio si el equipo se desinfecta antes y después de cada uso, y el distanciamiento social debe aplicarse rigurosamente.

Comer en interiores en restaurantes es arriesgado debido al flujo de aire y a las personas que se encuentran en un espacio cerrado durante horas a la vez.

Para ayudar a mitigar los riesgos de comer en un restaurante, las personas deben usar máscaras hasta que se entreguen sus alimentos.

Los materiales desechables también pueden ayudar.

En Italia, el primer país del mundo en declarar el confinamiento en todo su territorio por el coronavirus, las ciudades volvían a la vida tras diez semanas de bloqueo, un cuarto de millón de contagios y 32,000 fallecidos.

Comercios, restaurantes, hoteles, peluquerías, museos y hasta las playas se sumaban a los lugares abiertos, pero siempre con medidas de seguridad, con carteles para que se entre por turnos, se use la mascarilla y se limpien las manos.También han empezado a celebrarse misas con fieles, con toda una serie de medidas de seguridad y distancia. Una de las primeras ha sido la oficiada por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro, cerrada desde el 10 de marzo, y que se ha abierto también para visitantes.

Sin embargo, los rituales como darse la mano y comulgar en la Iglesia Católica, así como las multitudes densas y la prevalencia de las personas mayores, hacen de los servicios religiosos un lugar de alto riesgo para las infecciones por coronavirus.

BAJO RIESGO, ACTIVIDADES AIRE LIBRE Y COMPRAS

Comprar en una tienda de comestibles o en una tienda de ropa puede ser de bajo riesgo si se mantiene alejado de los demás y usa una máscara.

Los probadores deben estar cerrados, o si a las personas se les permite probarse la ropa, cualquier cosa que no se compre debe ponerse en cuarentena durante un par de días, dijo la doctora Hassig.

El lugar en las tiendas con mayor riesgo es el pago, donde las interacciones con los cajeros u otros clientes podrían ayudar a propagar el virus.

Cuando esté de excursión o paseando por el parque, no debe preocuparse demasiado por pasar rápidamente a otra persona por un sendero o sendero. Si bien debe tratar de mantener una distancia de 6 pies de los demás en todo momento, los encuentros de más de 15 minutos son más riesgosos que caminar junto a alguien.

Las actividades al aire libre son de bajo riesgo si te quedas con personas de tu hogar. Si se encuentra con otros amigos o familiares, eso todavía cuenta como una reunión, y se deben tomar las precauciones adecuadas.

En España, las personas tendrán que llevar mascarillas desde este jueves en los lugares cerrados o en la calle si no se pueden mantener dos metros de distancia, para así evitar los contactos, mientras cada vez son más frecuentes las salidas, al aliviarse el confinamiento porque la pandemia está remitiendo.



El Ministerio de Sanidad ordena que tendrán que usar mascarillas no solo los adultos, sino también los niños mayores de seis años y es recomendable desde los tres años, aunque habrá excepciones para personas con dificultades respiratorias o por otros motivos de salud o discapacidad.

La ciudad de Buenos Aires, Argentina, abrieron la mayoría de los comercios, pero con el llamado a la población de sólo acudir a los locales de cercanía y no movilizarse a otros barrios, en momentos en que se registra un aumento de los contagios en la capital argentina.



Ferias de alimentos barriales y los comercios de proximidad volvieron a atender al público, con excepción de los negocios de indumentaria y calzado, que abrirían en una próxima etapa una vez que se evalúe el buen funcionamiento de esta fase de flexibilización de la cuarentena.