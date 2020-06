¿Hay forma de eliminar el covid? Esto dice científico de Nueva Zelanda

“Al principio, la gente me miraba como si estuviera un poco loco. Algunos de virólogos me decían: ‘Michael, no puedes eliminar este virus. Es demasiado difícil... hay tanta transmisión silenciosa, nunca se irá’. Yo no sabía en ese momento si iba a funcionar, pero había funcionado y funcionaba en China, y alguna islas específicas habían logrado evitarlo cerrando las fronteras por completo”.