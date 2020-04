Hay 25 mil muertos por covid-19 en el mundo no registrados: NTY (Foto Especial)

Al menos 25 mil personas murieron por coronavirus (covid-19) en el mundo y no fueron registrados como tal, así lo asegura un conteo realizado en 11 países por el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con el corte del 21 de abril, se han registrado 162 mil 956 defunciones por el virus, esto significaría que habría 15% de casos más.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que esto es comprensible, pues las autoridades pueden no tener la capacidad de contar todos los fallecimientos en un momento de crisis como este.

El análisis de The New York Times asegura que en el último mes ha muerto más gente en el mundo que en años pasados.

En España, por ejemplo, los decesos superan el 66%, respecto a años anteriores había un aumento 7 mil 300 muertes.

En Francia, el aumento era del 21%, con 2 mil 500 fallecimientos más; en Países Bajos era 33%, con mil 900 decesos más; en Inglaterra y Gales es de 33%, con 6 mil 300 muertes más.

Mientras que en Nueva York, el epicentro de la pandemia actualmente, registra un alza del 298% en las muertes, con cuatro mil decesos más de lo normal.

Sobre los casos de covid-19 no registrados, el diario estadounidense asegura que es porque lo gobiernos no cuentan los decesos que suceden fuera de los hospitales.

En Gran Bretaña la cifra de muertos por coronavirus el 10 de abril fue de un 40% mayor a lo que informó el gobierno.



La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) registró 13 mil 121 muertes antes del 10 de abril en Inglaterra y Gales, que representan la gran mayoría de la población de Gran Bretaña, en comparación con las 9 mil 288 informadas por el gobierno de fallecidos en hospitales.

Las cifras de ONS incluyen muertes en hogares de ancianos, que se han duplicado en menos de un mes, y hospitales.

Estos datos colocan a Gran Bretaña en camino a convertirse en uno de los que tienen más fallecidos en Europa.

Con información de The New York Times

(Rodrigo Gutiérrez)