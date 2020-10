Hasta 21 mdd recibió Trump para su campaña de 2016, revela NYT

NEW YORK.- Donald Trump recibió "pagos inusuales" por más de 21 millones de dólares a través de un hotel de Las Vegas que posee junto con Phil Ruffin, un magnate de casinos, reveló una investigación realizada por The New York Times.

La nueva investigación del NYT indica que los registros fiscales, por su naturaleza, no especifican si los pagos de más de 21 millones de dólares del hotel Trump-Ruffin ayudaron a apuntalar su campaña, sus negocios o ambos.

Sin embargo, sí muestran cómo fluyó el efectivo a varias empresas controladas por Trump y, luego, directamente al presidente.

Pues en 2016, Donald Trump tuvo pocos recursos para realizar su campaña electoral, pese a la venta de acciones, con un valor de casi 38 millones de dólares, el ahora presidente tuvo que realizar un esquema de recaudación de fondos que involucró a una de sus propiedades.

DUDAS SOBRE APORTACIONES

En los últimos días de campaña, cuando sus propias donaciones se habían agotado, Trump "contribuyó" con 10 millones de dólares, lo que generó dudas sobre el origen del dinero, ya que sus negocios reportaban más pérdidas que ganancias.

La mayor parte del dinero llegó a la campaña a través de una empresa llamada Trump Las Vegas Sales and Marketing, misma empresa que no tenía empleados y no contaba con un propósito comercial claro, indican los registros.

Asimismo, dichos registros muestran que Trump sólo reportó ganancias en dos años: 2007 (54 mil 924 dólares) y 2008 (420 mil 756).

Luego, en 2016, se realizó un pago de 13 millones 756 mil 623, seguido de otro pago por más de ocho millones de dólares, asegura el artículo de NYT.

En tanto, la empresa conjunta Trump-Ruffin aseguró que los 13 millones recibidos correspondían a un "gasto comercial".

¿DE DÓNDE SALIERON MÁS DE 20 MDD?

"¿Por qué, de repente, esta empresa tiene más de 20 millones de dólares que no habían estado allí antes? ¿Y todo este dinero va a un hombre que se presenta como candidato a la presidencia?", cuestionó Daniel Shaviro, profesor de impuestos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Lo anterior, luego de que Trump reportara que no había pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores por haber perdido mucho más dinero del que ganaba.

De acuerdo con la información del New York Times, el actual presiente de EU sólo pagó 750 dólares de impuestos en 2016, año en el que ganó las elecciones presidenciales.

