Hablar de avellanas en la Nutella "significa miseria y trabajo infantil"

Ver a niños menores de 13 años trabajando en campos de avellanas es una escena común en Turquía, principal productor del fruto a nivel mundial (75% de la producción total), por lo que artículos de la marca Ferrero -Rocher, Nutella y la línea de chocolates Kinder- podrían ser derivados de la explotación infantil.

"Cuando hablamos de avellanas, para mí significa miseria y trabajo duro", dice Mehmet Kelekci, recolector de avellanas, a BBC Mundo. Y detalla que se trata de jornadas de 10 horas en las que se trabaja en pendientes inclinadas sobre las que fácilmente se pierde el equilibrio.

Por su parte, Kazim Yaman, dueño de una de las huertas de la zona, afirma que trata de que las personas a las que emplea no pongan a trabajar a sus hijos, "pero entonces dicen que se van. Los padres quieren que sus hijos trabajen y se les pague. Es una cadena que debe romperse".

Se destaca que el salario oficial determinado por las autoridades de Turquía para este tipo de trabajo es de alrededor de 16 dólares diarios, no obstante, existen familias que reciben 11 dólares, de los cuales tiene que salir para pagar gastos de traslado y comisión al contratista que los lleva a cosechar avellanas.

En el país europeo oriental, existen alrededor de 400 mil huertas de avellanas pertenecientes a familias, de las cuales, la mayoría desconoce el destino final de su cosecha.

Y pese a que Ferrero se ha fijado el objetivo de conocer al 100% la procedencia de los ingredientes de sus productos para el año de 2020, hasta la fecha se ha cumplido 39% de la meta.

En adición, comerciantes independientes -parte de la cadena de suministro que culmina en Ferrero- consultados por la cadena BBC afirman que la compañía de origen italiano no les pregunta sobre la fuente de la avellana.

"Yo compro y vendo. En ese momento, es imposible monitorizar tantas toneladas de avellanas", dice el intermediario Osman Cakmak. "Si Ferrero no tiene sus propios proyectos en la granja, no se puede sabe de qué productor vienen", agregó.

"No preguntamos, pero tenemos las herramientas para supervisar desde una perspectiva distinta. Antes de que la temporada comience, hemos hablado con los comerciantes y demostrado nuestros requerimientos de prácticas sociales", expuso por su parte Bamsi Akin, gerente general de Ferrero en Turquía.

En 2012, la chocolatera implementó en dicho país el Programa de Valores Agrícolas para ofrecer capacitación gratuita a cultivadores de la región y vender de manera libre. En una de estas granjas se logra una producción de 21 frutos por racimo, cuando el promedio es de cuatro avellanas por rama.

De acuerdo con Ferrero, se ha alcanzado un total de 42 mil agricultores turcos, 358 mil menos que los registrados en el país.

Pese a recibir adiestramiento para no caer en prácticas no profesionales, Akin ha referido que si se llega a determinar que uno de sus productores es sorprendido realizando actos "poco éticos", lo más seguro es que "no lo tocarían", pues nadie puede asegurar que su cadena de producción, manufactura y distribución, está completamente limpio.

