Golpiza a lesbianas por no querer besarse en autobús de Londres

REDACCIÓN 07/06/2019 05:06 p.m.

Melania y Chris viajaban en un autobús de Londres como cualquier otro día, haber previsto que serían objeto de un cobarde ataque por la razón más infame.

Sin pudor o recato, un grupo de hombres que viajaban en el mismo vehículo se acercó a la pareja y les exigieron que se besaran para su "entretenimiento". Tras la negativa, sobrevino la golpiza.

A primera hora del 30 de mayo Melania Geymonat, azafata de Ryanair, viajaba junto con su novia estadounidense identificada como Chris, a la altura de West Hampstead, noroeste de Londres.

Todo iba bien hasta que los hombres comenzaron a hostigarlas para que se dieran un beso mientras realizaban gesticulaciones sexuales y proferían comentarios lascivos y homofóbicos.

La situación escaló rápidamente y devino en violencia.

"Lo siguiente que sé es que estaba siendo golpeada. Me mareé al ver mi sangre y retrocedí. No recuerdo si perdí la conciencia o no", contó Melania en declaraciones que reproduce Daily Mail.

La Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, confirmó esta semana que se está investigando el "ataque homofóbico".

"Querían que nos besáramos para poder vernos. Traté de parar la situación ya que no soy una persona de confrontación, y les dije que nos dejaran en paz porque Chris no se sentía bien ", explicó la sudamericana.

Los hombres, que tenían entre 20 y 30 años, comenzaron a tirar cosas en el autobús, que viajaba hacia Camden, la pareja les dijo que pararan.

"Lo siguiente que recuerdo fue a Chris en medio de ellos y la estaban golpeando", mencionó Geymonat, nativa de Uruguay y residente de Takeley, en Essex.

"No lo pensé y me metí. trataba de defenderla, así que comenzaron a golpearme. Ni siquiera sé si me dejaron inconsciente. Sentí sangre, sangraba por toda mi ropa y por todo el piso. Bajamos las escaleras y la policía estaba allí".

Geymonat afirmó que se sentaron en la parte de enfrente del autobús porque a las dos les gusta disfrutar de los camiones que tienen dos pisos, aunque el viaje resultó peor de lo esperado. Su nariz fue severamente lacerada.

De acuerdo con la descripción que hicieron de los atacantes, al menos pudieron ver que había cuatro de ellos: uno hablaba español y los otros tenían acento británico, y antes de que los atacantes se bajaran del autobús supuestamente les robaron pertenencias a la pareja.

El reporte policial indica que los atacantes sustrajeron un teléfono y una bolsa en el autobús N31 a las 2.30 am.

Geymonat, quien se mudó al Reino Unido en febrero y que tiene año sabático de sus estudios de medicina, dijo que se había sentido segura en Londres por ser una mujer lesbiana.

Pero después de haber sido atacada, ella publicó la imagen para crear conciencia sobre la violencia que hay en contra de las mujeres y la comunidad LGBT+.

"No es algo raro, es común. Nos veían como entretenimiento, eso es lo que me enoja tanto", comentó.

La azafata compartió su experiencia el miércoles en una publicación de Facebook que ha recibido 3 mil 700 comentarios y 9 mil 700 reacciones.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo: "La policía está solicitando testigos e información luego de que dos mujeres fueron agredidas y robadas en un ataque homofóbico en un autobús en Camden".

Siwan Hayward, director de cumplimiento, vigilancia y servicios en la calle de "Transport for London" expesó: "Este ataque enfermizo es absolutamente inaceptable. La conducta y el abuso homofóbicos son un crimen de odio y no serán tolerados en nuestra red".

"Todos nuestros clientes tienen derecho a viajar sin temor a sufrir agresiones verbales o físicas, y estamos trabajando con la policía para eliminar este comportamiento en nuestra red de transporte. Haremos todo lo posible para apoyar la investigación policial de este incidente".

