Gastó 240 mil pesos para sacar a enamorado de la cárcel; resultó ser estafador

"Empezó a hablarme de forma muy íntima y me hizo sentir la única mujer del mundo", dijo Sunita. "Me contaba cosas que te imaginas en un cuento de hadas, con ese final feliz para siempre".

Sunita Brittain hizo "match" con Michael por medio de la aplicación de citas Facebook Dating en enero de este año.

Al principio, no podía creer lo mucho que tenía en común con Michael: ambos tenían el mismo cumpleaños y eran adoptados. Sin embargo, Sunita terminó siendo víctima de un fraude.

"Era muy vulnerable, acababa de salir de un matrimonio sin amor, estaba pasando por un divorcio y solo ansiaba algún tipo de atención que me hiciera sentir deseada de nuevo", explicó la mujer de 51 años al medio británico The Sun.

"Empezó a hablarme de forma muy íntima y me hizo sentir la única mujer del mundo", agregó. "Me contaba cosas que te imaginas en un cuento de hadas, con ese final feliz para siempre".





¿UN "CUENTO DE HADAS"?

Debido a la fuerte conexión que tuvo con Michael, Sunita comenzó a hablar con él en WhatsApp. A pesar de notar ciertos comportamientos extraños, decidió ignorarlos.

"Me resultaba extraño que nunca quisiera hablar por Facetime. La única vez que lo intenté, la imagen era borrosa y parecía 20 años mayor que en sus fotos", señaló la residente de Harworth, en Reino Unido.

Ocho días después de comenzar a hablar, Michael le dijo a Sunita que hubo un "trágico accidente" en uno de sus proyectos de ingeniería en el norte de Chipre. Le explicó que tuvo que dar un enorme pago de 160 mil libras a una de las familias involucradas.

"Tres días después, me dijo que la Policía de Chipre lo tenía detenido", afirmó Sunita.

"Siguió diciendo lo mucho que me quería y que estaríamos juntos cuando todo esto acabara", añadió. "Se llamó a sí mismo 'El Rey' y a mí 'La Reina' y me dijo lo mucho que sentía la conexión de un gran amor".

Por ello, Sunita aceptó hacer tres transferencias desde la cuenta bancaria de Michael en el extranjero, supuestamente para su abogado (dos de sesenta mil libras y una de cuarenta mil). Cuando se conectó a la cuenta, pudo ver que Michael tenía más de siete millones de libras, algo que la tranquilizó.

"Pude ver cómo bajaba el dinero de su cuenta, fue tan realista que ni siquiera se me pasó por la cabeza que fuera un sitio web falso", dijo. "Me decía que las líneas estaban caídas y que no había Wifi, así que tuve que seguir transfiriendo el dinero a plazos porque él mismo no podía hacerlo".

A la semana siguiente, Sunita recibió un mail falso del banco de Michael. Decía que ya no podría transferir dinero de esa cuenta por razones de seguridad.

"Recibí llamadas de Michael y estaba empezando a estresarse, diciendo que tendría que vender su bitcoin y pedir dinero prestado a su abogado", explicó Sunita al medio.

"Me dijo que enviara al banco mi documento de identidad y que mintiera diciendo que yo era su financiera", agregó. "Dijo que prefería pagar la indemnización antes que perder su licencia comercial y que necesitaba comprar vuelos para volver a casa conmigo".

Sunita aseguró que fue entonces cuando Michael comenzó a hacerla sentir culpable, pidiéndole dinero prestado y prometiendo que se lo devolvería. Por ello, ella decidió transferirle nueve mil libras a su "abogado" desde su propia cuenta.

Tras recibir una imagen de Michael, en la que él mostraba los boletos de avión que compró, Sunita decidió hacer planes con él. Acordaron que ella lo recogería en el aeropuerto y que se dirigirían a Los Ángeles para "probar la identidad de Michael para su cuenta bancaria en el extranjero".

"Mi maleta estaba preparada y estaba muy emocionada", dijo Sunita.

Sin embargo, no pudo contactar a Michael en toda la tarde y después recibió una llamada de uno de sus "abogados", diciendo que había sido detenido por evasión de impuestos.





UNA DURA REALIDAD

Entonces, Sunita llamó a su mejor amiga para contare lo sucedido.

"Me preguntó cuánto le había dado y se lo dije", contó a The Sun. "Fue entonces cuando me dijo: ´Despierta. Te han estafado´".

Después de la conversación, Sunita avisó a su banco. Logró que congelaran su cuenta y que se pusieran en contacto con la Unidad Policial de Acción contra el Fraude.

Pero Michael la ha estado acosando y amenazando desde entonces.

"Todo puede parecer desesperado, pero cuando estás solo, estos estafadores juegan con tu mente y la gente no lo entiende", explicó Sunita. "Tengo dos hijos y no tengo dónde ir y solo quiero evitar que esto le ocurra a alguien más".









ACV