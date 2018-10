Galardonan al congoleño Mukwege y la irakí Murad con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia sexual

La Academia Noruega reconoció al médico del Congo, Denis Mukwege y a la irakí Nadia Murad, antigua esclava sexual por parte del Daesh con el Premio Nobel de la Paz 2018.

La Academia externó su reconocimiento por el esfuerzo de ambos por "acabar con la violencia sexual como arma de guerra".

Mukwege fue galardonado debido a que ha pasado gran parte de su vida apoyando y ayudando a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo.

Por su parte, Nadia Murad, es la testigo que habla de los abusos cometidos contra ella y otros. De acuerdo al Comité Nobel, ella ha mostrado un valor extraordinario al relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas.

La entrega de este galardón se realizará el próximo 10 de diciembre, cuando se conmemora el fallecimiento del fundador de este Comité, Alfred Nobel.

