"Fui a cubrir el conflicto armado en Colombia y terminé enamorando de una asesina"

Jason Howe trabajaba como fotógrafo cubriendo el conflicto armado en Colombia, cuando conoció a Marilyn, una chica joven en una parada de autobús, publicó la BBC Mundo.

Comenzaron una relación amorosa que duraría varios años, pero a medida que pasaba el tiempo, Jason comenzó a darse cuenta de que Marilyn tenía una vida paralela, pues en ocasiones desaparecía de noche en su moto.

Él notaba que la gente le tenía miedo y cuando entraba a los bares, muchos preferían irse del lugar, por lo que Marilyn no tuvo más remedio que revelar su oscuro secreto: era una asesina de las fuerzas paramilitares.

Jason en el año 2000 decidió irse a vivir a Colombia, país que estuvo décadas inmerso en un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno y grupos paramilitares, que cobró 220.000 vidas y dejó millones de desplazados.

El británico quería documentar la vida de los guerrilleros de las FARC y, aunque casi no hablaba español, logró ganarse la confianza de un grupo que le dio acceso para tomar fotografías.

Cuando cumplió su primer objetivo, se fue a la frontera con Ecuador en busca de grupos paramilitares. Estaba en eso, cuando un casual encuentro cambiaría su vida para siempre, así lo relató Jason para BBC.

Tenía que cambiar de autobús, cuando vi a una chica haciendo fila por un café. Nos sonreímos, intercambiamos algunas palabras y nos dimos cuenta de que íbamos a tomar el mismo autobús

Después de sentarse juntos en un viaje que duró 4 horas y media: "Hubo una conexión inmediata. Ella hablaba, se reía mucho. Era atractiva".

Jason le contó que iba a territorio paramilitar para contar la historia desde el otro lado del conflicto.

Entonces Marilyn lo invitó a quedarse en su casa. Le dijo que su padre tenía un bar a la orilla del camino donde se reunían paramilitares y miembros del ejército.

¿Sabías que ella tenía relación con los paramilitares?

"No, para nada. No había ninguna señal de que ella estaba conectada con los grupos paramilitares. Y si en algún momento lo mencionó, claramente no lo entendí".

"El primer día que llegué, caminamos hacia el río de la mano, junto a su hija. Y cuando llegamos al río nos besamos".

Marilyn le ofreció quedarse en la casa de sus padres, para que desde ahí viajara hacia las aldeas cercanas.

Le llevó meses tener una buena relación con los comandantes para conseguir acceso. Durante ese tiempo, la relación amorosa con Marilyn continuó.

¿Te enamoraste de ella?

"Estaba totalmente enamorado de toda la situación. Enamorado de la persona que creía que era. En ese momento no tenía idea de lo que hacía. Tenía una buena relación con la hija de Marilyn. Cuando llegaba me decía ¡gringo! y se subía en mi espalda".

Hasta que en un amanecer fue cuando Marilyn le dijo que tenía que contarle un secreto.

Me dijo que era un miembro activo de los paramilitares, que antes usaba uniforme, y que había estado luchando en la selva. Ahora era parte de una célula urbana y su trabajo era eliminar informantes. Se había convertido en una asesina. Tenía varias pistolas. Una en la casa y otras escondidas en la ciudad, para no tener que pasar ningún puesto de control cargando un arma. Me dijo que había matado gente con cuchillos, o que los había inyectado con jeringas para causarles un embolismo

Ante dicha revelación, en vez de poner fin a la relación, Jason decidió seguir con ella.

Hasta que años después él tomó la decisión de huir de Colombia, pues su trabajo como fotógrafo había concluido y las cosas entre ellos ya había terminado de la mejor manera.

