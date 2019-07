Fracasa amenaza de Trump; causa sicosis

Nueva York.- Las redadas federales coordinadas dirigidas a los padres migrantes y sus hijos que están ilegalmente en los Estados Unidos comenzaron este fin de semana como parte de la promesa del Presidente Donald Trump de hacer cumplir rápidamente las órdenes de deportación contra miles de migrantes recién llegados que no son elegibles para permanecer en el país.

Sólo ocurrieron unos cuantos arrestos, y fueron reportados en sólo unas pocas ciudades. Eso fue muy diferente de la demostración de fuerza nacional que se había planeado originalmente, en la que se esperaba que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaran al unísono la mañana de este domingo a través de las comunidades de migrantes en las principales ciudades. Pero las autoridades dijeron que habría más arrestos durante la semana.

Los planes se cambiaron en el último momento debido a que las noticias alertaron a las comunidades de migrantes sobre qué esperar, según varios funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Seguridad Nacional familiarizados con la operación. En lugar de un barrido simultáneo más grande, las autoridades hicieron un plan secundario para una escala de arrestos más pequeña y más difusa a realizar durante aproximadamente una semana, dando autorización a las oficinas de campo individuales de ICE para decidir cuándo comenzar.

Los primeros informes llegaron en viernes y sábado. En Chicago, una madre fue arrestada con sus hijas, pero esa familia fue liberada de inmediato bajo un acuerdo para ser supervisada de cerca, según una persona familiarizada con la operación.

En Nueva York, se informaron dos "intentos de cumplimiento de ICE" el sábado en el área de Sunset Park en Brooklyn, con un tercer incidente en Harlem, según la Oficina de Asuntos de Inmigración del Alcalde de Nueva York. "No se realizaron arrestos en nuestro conocimiento", dijo la oficina en una declaración.

Una operación adicional fue reportada en Florida.

Identifican 2 mil objetivos

Las autoridades de migración planearon continuar haciendo arrestos durante la semana. Identificaron al menos 2 mil objetivos de la operación, pero en última instancia pueden arrestar a muchos menos. En la mayoría de las operaciones de este tipo en el pasado, sólo del 20 por ciento al 30 por ciento de los objetivos fueron detenidos.

Debido a que los agentes no pueden usar la fuerza legalmente para ingresar a los hogares de sus objetivos, confían en el elemento sorpresa para tener éxito, lo que sugiere que la operación actual, altamente publicitada, podría producir una proporción aún menor de arrestos.

La operación es una de las primeras en atacar no sólo a los adultos que viven ilegalmente en el país, sino también a los padres e hijos que forman parte de la reciente ola de familias migrantes que han llegado de América Central y otros lugares de la frontera sur, muchos de ellos buscando asilo de la violencia en sus países de origen.

Todos los enfocados han recibido órdenes de deportación. A muchos les ordenaron la deportación porque no aparecieron en el tribunal de inmigración según las indicaciones, aunque los abogados de los migrantes dicen que una gran cantidad de recién llegados no fueron informados de sus fechas en el tribunal y no sabían dónde o cuándo aparecer.

Se planearon arrestos en casi una docena de ciudades

La operación originalmente estaba programada para fines de junio, pero se pospuso luego de la dura oposición de los legisladores demócratas y los defensores de los migrantes. Trump confirmó el viernes que continuaría durante el fin de semana.

"Van a sacar a la gente y los llevarán de vuelta a sus países", dijo el Presidente. "O van a sacar a los delincuentes, encarcelarlos o encarcelarlos en los países de donde provienen".

Millones de personas viven en los Estados Unidos sin documentación, pero el plan para las redadas se formó a partir de la frustración de Trump sobre el número récord de familias migrantes que han estado llegando desde América Central, comenzando el otoño pasado y aumentando desde entonces. Junio fue el primer mes de este año en el que disminuyeron las llegadas. La caída del 28 por ciento de ese mes probablemente fue causada por el aumento del calor del verano y la presión de la Administración Trump sobre México para detener a los migrantes que buscan viajar a través de ese país.

"Esto es sobre el estado de derecho", dijo Mark Fox, el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, a Fox & Friends este domingo. "Aquellos individuos que permanecen aquí ilegalmente, especialmente aquellos que han recibido el debido proceso más que cualquier otra nación en el mundo, proporcionarían a alguien que vino aquí ilegalmente, para incluir a aquellos con órdenes finales, que hay consecuencias para aquellos que permanecen aquí ilegalmente. De eso se trata hoy".

A pesar de la implementación de bajo perfil de la operación, la amenaza de arrestos fue suficiente para generar temor y revocar los planes de fin de semana para muchos migrantes no autorizados, con temores de que las redadas podrían afectar a muchas más personas que los recién llegados.

Muchos se estaban refugiando en el interior de sus casas o se escondían para mantenerse lo más lejos posible de las direcciones que las autoridades federales tenían archivadas para ellos.

Una familia canceló unas vacaciones en Florida por consejo de su abogado, quien dijo que viajar podría poner en riesgo al padre, que vive en el país ilegalmente.

Norelia Sánchez, una trabajadora de apoyo a la familia migrante de la Asociación Cristiana de Migrantes de Redlands en Immokalee, Florida, dijo que los residentes locales la llamaron a las 6:00 horal locales del viernes cuando los agentes de ICE fueron vistos "golpeando puerta por puerta" en la ciudad, una comunidad agrícola modesta de aproximadamente 25 mil personas a unos 40 kilómetros al este de Nápoles.

Algunos padres llamaron a las oficinas del centro y dijeron que estaban demasiado asustados como para enviar a sus hijos a programas de guardería y educación de verano.

"Los que sí lo hicieron, podías ver realmente a madres con hijos, sosteniendo sus manos, sosteniendo sus teléfonos celulares, y literalmente corrían a la escuela", dijo Sánchez.

Durante las operaciones de control de migración, muchos migrantes recurren a sus teléfonos celulares y computadoras para monitorear la ubicación de los agentes en base a informes de redes sociales, tratando de mantenerse a salvo.

Antes de las redadas, los defensores de los migrantes intentaron hacer su propio trabajo de detective, intentando descubrir dónde y cómo se llevarían a cabo los arrestos. En Atlanta, los abogados comenzaron a publicar en las redes sociales basándose en un informe de que los agentes de ICE habían alquilado 40 furgonetas para la semana, un rumor que se extendió rápidamente pero no se confirmó.

Las autoridades de migración, cuando era posible, planeaban albergar a las familias migrantes en centros de detención en Texas y Pennsylvania, especialmente equipadas para tratar con familias. Pero debido a las limitaciones de espacio, se esperaba que algunos fueran reservados en habitaciones de hotel hasta que se pudieran preparar sus documentos de viaje, dijeron los funcionarios de ICE. El objetivo de la agencia es deportar a las familias lo más rápido posible.

Hubo una gran cantidad de deportaciones durante el Gobierno de Obama, pero se trataba principalmente de adultos solteros que habían sido condenados por delitos.

"Durante Obama, la gran mayoría de las acciones de aplicación de la ley se dirigieron a los extranjeros criminales", dijo John Cohen, ex subsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Obama. "Esta operación aparentemente se dirige específicamente a las familias que en su mayor parte no presentan ningún riesgo".

Cuatro grupos sin fines de lucro representados por la American Civil Liberties Union presentaron una demanda en Nueva York en busca de una orden judicial que bloqueara la operación. En la demanda, los abogados afirman que muchos de los migrantes no se presentaron a sus comparecencias programadas en el tribunal de migración porque los funcionarios de la agencia fronteriza no les habían informado de las fechas de su corte.

Otros grupos de defensa han estado movilizándose durante semanas, difundiendo información a cualquier persona que pueda ser un objetivo sobre cómo evitar ser arrestado y qué hacer si sucede de todos modos.

Si bien los agentes de ICE deben esperar a que sus objetivos salgan de sus hogares voluntariamente para arrestarlos, se espera que vengan preparados con tácticas comunes que hayan utilizado en el pasado para convencer a sus objetivos para que cooperen. Por ejemplo, los agentes a menudo llevan fotos de señuelos y las sostienen frente a las ventanas de los migrantes que están siendo atacados y pretenden estar buscando a alguien más para persuadirlos de que abran la puerta.

Los agentes también a veces afirman ser agentes de policía que responden a llamadas sobre disturbios domésticos o fugas de gas. También han utilizado los medios sociales para capturar objetivos al crear cuentas falsas en sitios web de citas en línea y organizar citas.

Cohen dijo que las redadas no eran prácticas y que probablemente no mejorarían la situación en la frontera, donde las instalaciones han sido desbordadas recientemente y, como resultado, los migrantes han estado viviendo en condiciones deficientes y, a veces, poco saludables.

Rechaza Senado redadas

El Senado mexicano solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores enviar una nota diplomática de protesta por lasiniciadas este domingo por el Gobierno decontra los

Legisladores federales de Morena y el PRI condenaron las medidas instrumentadas por la Administración de Donald Trump por considerar que se trata de un acto de discriminación que puede derivar en violaciones a derechos humanos y generar tensión en la relación bilateral.

"El Senado solicitará a la Cancillería enviar una nota diplomática de protesta por esta medida que atenta contra los derechos humanos de migrantes nacionales. Buscaremos acercamientos institucionales con las y los senadores de Estados Unidos que estén en desacuerdo con las redadas masivas", anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El Gobierno mexicano ha garantizado cooperación y coordinación para evitar que el problema de la migración irregular se convierta en un problema para Estados Unidos, pero las redadas masivas contra connacionales podrían acabar con esa actitud. Colaboración no es subordinación

Tras condenar la criminalización de los migrantes, la bancada del PRI en la Cámara alta rechazó los operativos realizados en el país vecino, a los que calificó como un acto de racismo.



"Expresamos nuestro rechazo más firme por la grave violación a los derechos humanos por parte de la Administración del presidente Trump al iniciar redadas masivas contra migrantes que viven en la unión americana", aseveró la bancada tricolor en un comunicado.