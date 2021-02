“Flores Adentro”, arte que conecta a migrantes detenidos en EU con el exterior

LOS ÁNGELES.- La desolación que enfrentan miles de detenidos que esperan ser deportados de Estados Unidos es el motor del proyecto "Flores Adentro", por el que un grupo de artistas y activistas buscan conectar a estos indocumentados con el mundo exterior y brindarles apoyo emocional.

"Los inmigrantes que están detenidos quieren saber que la gente de afuera los está apoyando, que no los han olvidado a su suerte", explica el artista Julio Salgado, quien participa en el proyecto.

El pintor, a su vez también indocumentado, se unió a otros cuatro artistas sin estatus legal y tres organizaciones proinmigrantes para crear esta iniciativa que pretende establecer un puente entre los miles de extranjeros que están en los centros de detención de inmigrantes y las comunidades que quieren apoyarlos.

El primer paso de este proyecto es que la población en Estados Unidos envíe un sencillo mensaje a los detenidos.

Para ello, se habilitó una página web en la que aquellos interesados encontrarán cinco modelos de tarjetas postales hechas por los artistas y en las que podrán dejar su mensaje de apoyo a un detenido.

El próximo 18 de octubre la campaña imprimirá todas las tarjetas enviadas hasta esa fecha y las hará llegar de forma aleatoria a los inmigrantes que están bajo custodia de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Parece un detalle muy pequeño pero es el comienzo de una campaña para exponer lo que están sufriendo estos inmigrantes, un drama que en alguna medida se ha ido opacando entre todos los ataques que se están viviendo" por parte del presidente Donald Trump, subraya Salgado, oriundo de México.

Según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), al 31 de diciembre de 2018, ICE tenía 47 mil 486 individuos bajo su custodia.

El número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó 22% en los últimos tres años si se compara con los 38 mil 810 inmigrantes que estaban tras las rejas peleando sus casos de deportación a fines de septiembre de 2016.

Para Favianna Rodríguez, directora de The Center for Cultural Power, organización patrocinadora del proyecto, es "importante establecer comunicación con los detenidos y dejarlos saber que no están solos y que hay un movimiento que está peleando contra la administración Trump para detener su retórica antiinmigrante".

Rodríguez resalta que el mensaje incluso podría impulsar a algunos emigrantes a hacer públicos los maltratos que puedan estar sufriendo dentro de los centros de detención. "No todos tienen la fuerza de denunciar", lamenta.

Los detenidos que reciban las tarjetas sabrán que las pinturas fueron diseñadas por inmigrantes indocumentados, mensaje que, considera la activista, ayudará especialmente a aquellos que recién llegaron y que desconocen que más de 11 millones de personas viven en el país sin un estatus legal.

"Las flores pintadas por indocumentados, más las palabras de un desconocido, te pueden dar aliento para no desfallecer en esta lucha, a sobrevivir", apunta Rodríguez.

Esa fue la inspiración que llevó a participar en la iniciativa a Brian Herrera, un artista indocumentado y "queer" (persona que rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género).

Este mexicano que creció en Chicago evoca su propia experiencia al pasar por la frontera cuando tenía 12 años de la mano de su madre y cuenta que se sintió muy solo en todo ese proceso y que le hubiera gustado que alguien le hubiera dado una mano.

"Parte de mi familia y yo estamos en riesgo de caer en uno de estos centros de detención, creo que lo único que me daría fuerza es saber que alguien afuera me apoya", resalta.

Las organizaciones Forward Together y Casa Arcoíris también hacen parte de la iniciativa, que después de su primera fase buscará establecer puentes más cercanos entre aquellos que mandaron las tarjetas y los inmigrantes.

"La idea es que si ambas partes quieren trataremos de ponerlos en contacto", indica Salgado.

Las artistas indocumentadas Maria HW, Karla Daniela Rosas y la ecuatoriana Emulsify también hacen parte del proyecto, que parte de la página flowersontheinside.org para dejar los mensajes.

JGM