Fiscales de NY investigan a Trump: Cohen

Fiscales federales de Nueva York están investigando al presidente Donald Trump por una actividad criminal "secreta", dio a conocer su exabogado Michael Cohen durante el testimonio que rinde ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan en los Estados Unidos, que procesó a Cohen, está revisando una conversación entre el presidente Trump y Cohen, que tuvo lugar dos meses después de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) hicieran un operativo en oficinas del exdefensor del mandatario en abril de 2018, así como otras irregularidades o conductas ilegales del republicano.

"Me pidieron que no discutiera y que no hablaran sobre estos temas", dijo Cohen a los miembros del Comité.

Hasta el momento, los fiscales neoyorquinos realizan investigaciones relacionadas con el presidente sobre si los ejecutivos de la Organización Trump violaron las leyes de financiamiento de campañas, a fin de pagarle al exabogado dinero que desembolsó para la estrella de cine porno Stormy Daniels.

La otra indagatoria es sobre si la Organización Trump –que actualmente no opera– violó leyes electorales en la organización del Comité Inaugural del presidente en 2016.

Los republicanos que participan en la audiencia de Cohen han cuestionado en varias ocasiones su credibilidad, ya que anteriormente mintió al Congreso, además de ser un criminal convicto.

Los demócratas aprovechan sus intervenciones para ahondar en diversas acciones y comportamientos del presidente Trump, como amenazar a personas.

Cohen afirmó que, en una década, su jefe le pidió al menos en 500 ocasiones amedrentar a alguna persona, respondió a pregunta expresa de la representante Jackie Speier.

"¿Cuántas veces el Sr. Trump le pidió que amenazara a una persona o entidad en su nombre?", lanzó Speier, a lo que Cohen respondió: "Muy pocas veces". Speier insistió: "50 veces?". Cohen dijo: "Más". Speier subió la cifra: "¿100 veces?". Cohen expresó: "Más". Speier continuó hasta llegar a 500, a lo que Cohen señaló: "Probablemente".

El exdefensor indicó que las amenazas podían ser a reporteros que estuvieran escribiendo algún artículo "desagradable" para el mandatario.

