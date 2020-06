Fianza de 1.25 millones de dólares para policía que sometió a Floyd

El expolicía de Minneapolis acusado de acabar con la vida de George Floy, Derek Chauvin, compareció este lunes por primera vez ante la corte presidida por la juez Jeannice Jenkins, que le impuso una fianza de 1.25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón bajo ciertas condiciones.

La magistrada estableció que para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pusieron objeción a la fianza ni a estas condiciones durante esta vista judicial que se inició en torno a las 12:45 hora local y se prolongó durante unos quince minutos.

PRIMERA AUDIENCIA

Derek Chauvin, expolicía que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte del hombre afroamericano George Floyd, este lunes se asiste a su primera audiencia para comparecer ante la Corte de Estados Unidos.

Chauvin, de 44 años, también es acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por someter a Floyd con su rodilla contra el cuello por más de ocho minutos, lo que despojó de la vida al ciudadano el pasado 25 de mayo.

El hoy expolicía permanece detenido en una prisión de Oakdale, California.

Mientras otros tres policías —J. Kueng, Thomas Lane y Tou Thao— que enfrentan cargos por instigación y complicidad, se encuentran en la cárcel del condado Hennepin.

A los cómplices de les fijó una fianza de 750 mil dólares.

Tras la muerte de George, protestas en los 50 estados de EU han sido llevadas a cabo, en las que se manifiesta el rechazo al racismo sistemático que impera en el país.

Luego de una serie de manifestaciones en las que en algunas se registraron saqueos y actos violentos como el incendio de comisarías de la policía, las protestas comenzaron a ser pacíficas y los asistentes ponen una rodilla sobre el suelo.

Este domingo, ante la continuación de las protestas pacíficas, el presidente Donald Trump ordenó el retiro de la Guardia Nacional en la capital del país, desplegada tras las primeras movilizaciones.

Al igual, el estado de Nueva York anunció el fin del toque de queda impuesto cada noche desde el pasado lunes, tras una nueva jornada de masivas protestas pacíficas contra el racismo y la violencia policial.

"Vamos a levantar el toque de queda, con efecto inmediato", informó a través de Twitter el alcalde, Bill de Blasio, quien destacó que en la víspera se había visto "lo mejor de nuestra ciudad".









Con información de agencias

(djh)