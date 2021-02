Fatal, que segunda ola de covid coincida con gripe estacional: experta

Ante los distintos rebrotes de covid-19 registrados en países como Irán y el que recientemente enciende las alarmas en Pekín, China, la viróloga española Margarita del Val considera que sería “fatal” que una segunda ola de coronavirus coincida con la gripe estacional de otoño-invierno.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En entrevista con El País, la coordinadora de la plataforma Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, afirma que la dificultad radica en que se pueden confundir los síntomas y la capacidad de diagnóstico tendría que aumentar y habrá que detectar a muchas más personas para saber si tienen covid-19 o no, es decir a todos los que tengan síntomas respiratorios.

La experta considera que actualmente en España circula más del virus de lo que lo hacía antes de la declaración del estado de alarma. En análisis recientemente realizados se han detectado varios casos asintomáticos, lo que puede representar un riesgo mayor de contagio.

Irán

Irán atraviesa una segunda ola de coronavirus en este momento. Este domingo 14 de junio reportó 107 muertes en 24 horas luego de dos meses de no registrar cifra a tres dígitos.

Los contagios del último día sumaron 2 mil 472.

Desde mayo los casos de contagio volvieron a presentar una tendencia ascendente en Irán, después de que las restricciones impuestas para controlar la pandemia fueran relajándose gradualmente desde abril.

La última vez que los fallecidos diarios superaron el centenar fue el pasado 13 de abril.

Japón

Este lunes Tokio registró 48 nuevos contagios de coronavirus, la mayor cifra desde el 5 mayo, cuando se registraron 57.

El día anterior los contagios habían sumado 47, cuyo foco de infección serían bares y centros nocturnos de la ciudad, apuntan medios locales.

El estado de emergencia se retiró el 25 de mayo pasado y pese a la “alerta de Tokio” emitida por las autoridades de la ciudad para concientizar a la población por un repunte de 34 nuevos casos del 2 de junio, esta fue retirada para la reapertura de karaokes, según la agencia Europa Press.

Portugal

La región de Lisboa y Valle del Tajo, que hoy ha abierto al público los centros comerciales, es el principal foco de covid-19 del país, ya que desde finales de mayo acapara, al igual que hoy lunes, el 90% de los contagios, debido a brotes surgidos en la periferia de la capital.

Esta circunstancia provocó que el pasado 1 de junio, cuando comenzó el desconfinamiento de la tercera fase de la desescalada lusa, la única zona del país donde no se permitió la apertura de los centros comerciales fuera Lisboa, restricción que hoy ha sido levantada.

Se registran en las últimas 24 horas, tres muertos por coronavirus; y de los 346 nuevos positivos registrados hoy, 300 corresponden a la zona de Lisboa, según informó hoy en rueda de prensa la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido.

China

Pekín extremó hoy las medidas para controlar el rebrote de coronavirus en el principal mercado de alimentación de la ciudad, que deja ya 51 nuevos casos, mientras la capital extiende las pruebas de ácido nucleico a decenas de miles de sus habitantes.

A última hora de la tarde local, las autoridades sanitarias municipales anunciaban que hoy se habían detectado otros nuevos ocho casos relacionados con el gran mercado de alimentos frescos de Xinfadi, el principal de la metrópolis, que se cerró a cal y canto el sábado.

El rebrote en la capital de China se produjo una semana después de que ésta hubiese rebajado su nivel de emergencia sanitaria del 2 al 3 el pasado 6 de junio.

Estados Unidos

Tras las advertencias de los principales expertos en enfermedades infecciosas de EU, de que “el virus no se va a ninguna parte”, funcionarios en diferentes partes del país han pausado los planes de reapertura y amenazaron con renovar los cierres.

Este día 15, el gobernador Andrew M. Cuomo, de Nueva York, volvió a pedir a los gobiernos locales que apliquen las restricciones y los límites estatales para la reapertura, aunque sin destacar la ciudad de NY. Un día antes, dijo que el estado había sido inundado con unas 25 mil quejas sobre negocios que estaban "en violación del plan de reapertura".

Cuomo dijo que los clientes de un bar en Manhattan y en los Hamptons habían incumplido las reglas sanitarias.

En Carolina del Sur ha aumentado abruptamente el número de casos de covid-19 en los últimos días, el Representante Tom Rice, anunció este lunes que había contraído el virus, convirtiéndose en el último miembro del Congreso que se había infectado.

El estado gobernado por Henry McMaster, fue uno de los últimos en emitir una orden de quedarse en casa cuando el virus atacó por primera vez y también fue el primero en comenzar a reabrir, publica The New York Times, diario que registra 840 nuevos contagios en las últimas 24 horas en dicha entidad.

Se permitió la reapertura de algunas tiendas minoristas, con distanciamiento social el 20 de abril, y ha continuado permitiendo que se abran más negocios, y McMaster dio luz verde el viernes a los boliches.

Relajación de medidas

Para Del Val, la gente necesita la desescalada de las medidas de contingencia, pero menciona que se tendrán que hacer algunas renuncias a mediano y largo plazo. “Estos van a ser los años de la pandemia y nos tenemos que hacer a la idea”. Considera que uno de los errores del principio fue pensar que el estado de alarma sería de dos semanas.

“Si te preparas para eso y luego son tres meses, lo llevas fatal. Esto va para mucho tiempo. Solo somos un 5% de seropositivos. Vamos a hacernos a la idea y no nos agobiemos con recuperar la normalidad. Mejor será poderlo celebrar después.”

¿Cómo prevenirlo?

Para Del Val, que España no se encuentre en una segunda oleada se debe a que la mayoría de las personas usa cubrebocas, además de que muchos todavía no trabajan o lo hacen en home office, se mantiene la distancia social, y en general se es precavido. “Si no fuera por eso ya la tendríamos aquí”.

Considera que para frenar las oleadas se necesita cerrar colegios, adoptar un nuevo confinamiento, el uso de mascarillas y limitar el uso de los parques. “Una sola no funciona”, dice.

“Sabemos que el problema es el aire acumulado; no basta con la exposición a alguien que te pase al lado”.

¿Cómo prepararse?

Una aplicación en el móvil para rastrear si has estado cerca de alguien contagiado puede ayudar, explica la coordinadora de Salud Global. Además de extender el teletrabajo y la aplicación de horarios y días flexibles.

“Pero ¿con qué medios humanos localizas a esas personas que estuvieron a la vez que tú? Y ya ni hablamos del transporte público en las grandes ciudades. Damos datos a Facebook, que tiene 100 mil datos de cada persona, o cada vez que hacemos una búsqueda en Google.

“No sé por qué no nos quieren convencer de que se puede hacer una aplicación de este estilo con suficiente privacidad para los estrictos estándares europeos. Para mí es vital”, dice.

(djh)